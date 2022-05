Allerede tre timer før avspark klumpet det seg med store folkemengder utenfor Stade de France, nord i finalebyen Paris.

Arrangøren hadde opprettet et ytre sjekkpunkt før man gikk inn på selve stadionområdet. Da det nærmet seg kampstart, var det åpenbart at det kom til å bli problemer. Den første sjekken ble en flaskehals.

– Det er fullstendig amatørmessig. Dette er store stadioner, og man vet hvordan dette er. Man har arrangert slike oppgjør før, og så klarer man å rote det sånn til, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Det er også rapportert at politiet har brukt tåregass, skriver NTB. Den britiske journalisten Mark Ogden, som skriver for ESPN, har publisert en video som skal vise at supportere blir utsatt for tåregass.

Også den engelske fotballegenden Gary Lineker raser mot arrangementet.

– Jeg er ikke sikker på om det er mulig å arrangere et dårligere arrangement hvis du prøvde. Helt kaotisk og farlig, skriver han på Twitter.

UEFA svarer

I en uttalelse krever Liverpool en gransking av hva som førte til problemene.

– Vi er utrolig skuffet over inngangsproblemene og sammenbruddet av sikkerhetsområdet som Liverpool-supportere møtte denne kvelden på Stade de France. Dette er den største kampen i europeisk fotball, og fansen skulle ikke vært nødt til å oppleve det de gjorde i kveld, skriver klubben.

– Vi har offisielt bedt om en formell gransking av årsaken til disse uakseptable problemene, skriver de.

I en uttalelse sier det europeiske fotballforbundet at falske billetter skapte kaoset.

– I oppladningen til kampen ble inngangen til Liverpools side blokkert av tusenvis av fans som hadde kjøpt falske billetter som ikke fungerte i portene. Det skapte et stort trykk av supportere som prøvde å komme seg inn, skriver de til flere britiske journalister.

De bekrefter at politiet brukte pepperspray.

– Etter hvert som antallet utenfor stadion fortsatte å øke frem mot kampstart skilte politiet dem med pepperspray, og tvang dem vekk fra stadion. Uefa har medfølelse med de som ble påvirket av dette, og vil gjennomgå sakene omgående med fransk politi og myndigheter, og med det franske forbundet, skriver de.

NRK har forsøkt å kontakte Uefa, men ikke fått svar.

– Fans er rasende

Samtidig som tusenvis av supportere stilte seg i kø, prøvde ungdom å hoppe over gjerdene og løpe fra stadionvaktene. Ifølge radiostasjonen RMC lyktes det over hundre stykker å ta seg inn på stadion uten billett.

– Fans er rasende utenfor Stade de France. Timevis med kø og trengsel, mens området sliter med å takle mesterligafinalen, skriver AP-journalist Rob Harris på Twitter.

Kampen startet klokken 21.36. Journalister melder at det fortsatt er kaotiske tilstander utenfor stadion.

– Pepperspray og tåregass brukt utenfor Stade de France. Fortsatt store køer utenfor, som betyr at de ikke burde forsøke å starte kampen, skriver Harris like etter 21.30.

PÅ STADION: Denne beskjed fikk folket på Stade de France. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

NRK er på plass ved Stade de France og ble vitne til at flere personer forsøkte å hoppe over gjerdene eller fjerne barrikadene som stod mellom dem og anlegget.

– Fullstendig kaos

Snaut 15 minutter før opprinnelig kampstart – 21.00 – stod flere hundretalls supportere i lange køer utenfor stadionområdet. Da de åpnet portene for å slippe inn noen av dem, ble trengselen så stor at flere gikk i bakken da de kom inn.

– Det ser helt umulig ut å komme seg inn. Dette fremstår veldig farlig. Fullstendig kaos, skriver Lineker på Twitter.

EKSTRA POLITI: Store politistyrker på plass ved stadion. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Gikk ut over Liverpool-supporterne

Enkelte hadde synlige skader etter å ha blitt trykket mot stadiongjerdene. Barn gråt i køen og flere var tydelig oppgitt.

– Folk kommer til på bli skadet. Folk kommer til å bli skadet, ropte flere tilskuere i køen, mens det strømmet til med flere politifolk til å bistå med sikkerhetskontrollene.

Problemene skal i hovedsak ha vært langs den langsiden der Liverpool-supporterne ble sluppet inn på anlegget.

21.15 var det fortsatt synlig mer hvitt enn rødt inne på stadion.

PS! Flere supportene er blitt sendt i retur etter å ha kjøpt falske billetter i området rundt stadion. En Liverpool-supporter som ikke ville navngis sa han hadde betalt 200 euro.