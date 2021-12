31-åringen gjorde en klar prioritering omtrent så fort skia ble lagt på hylla i vår. Denne sesongen skulle hun satse alt på OL i Beijing i februar. Ikke ulikt slik hun gjorde med stor suksess før VM i Anterselva i 2020, der hun ble VM-dronning.

Derfor har hun – som eneste norske skiskytter – bestemt seg for å stå over den siste verdenscuprunden i Anterselva. I stedet går hun i Ruhpolding, der resten av lagkameratene tar en pause, og setter seg så på et tidlig fly til Kina.

LYKTES: I VM for snart to år siden tok Marte Olsbu Røiseland medalje i alle øvelser. Nå går hun for en lignende plan. Foto: Berit Roald / NTB

– De andre ser litt mørkt på det at vi blir litt innesperret og ikke får løpe hvor vi vil og litt sånn. Jeg kan ikke løpe uansett, og jeg føler jeg lever sånn hele tiden. For meg blir det ikke så stor forskjell, tror jeg, mener Røiseland.

Også tidsakklimatiseringen er en grunn til at hun reiser før resten av laget.

– Når vi uansett skal snu døgnet, og jeg er et naturlig b-menneske, som sliter litt med å snu tiden den veien. Derfor vil jeg i hvert fall ha nok dager til å klare det, forteller hun om spesialplanen.

– En liten diskusjon

Men så var det jakten og drømmen om den første sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Det er noe som mangler, fastslår hun.

For i den kampen har Røiseland nå plutselig fått et forsprang på 30 poeng på svenske Elvira Öberg.

– Akkurat nå står OL-gull høyere. Det er det jeg har satt meg som mål. Og jeg tror det har litt med å gjøre som jeg er som person, at jeg liker veldig godt å ha konkrete mål. Da føler jeg det er mye lettere å motivere seg i hverdagen. Jeg er ikke en treningsglad person i utgangspunktet, så jeg trenger noen mål for å gjøre jobben, forteller hun.

MANGLER GULLET: Marte Olsbu Røiseland tok sølv på både sprinten og blandet stafett i OL i 2018. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

– Det er en liten diskusjon vi alltid har. Skal man gå «all in» på mesterskap må man gjøre noen prioriteringer, spesielt når det går i høyden, så da må man sette seg ned og bestemme hva som er hovedfokus. Det er helt naturlig stå over noen runder da, sier trener Sverre Huber Kaas.

Eksperten endret mening

Men flere mener en sterk dobbel kan være oppnåelig uansett program. Spesielt fordi man kan stryke to renn når poengene skal telles opp på slutten av sesongen

– Hvis hun fortsetter sånn her, så er alt mulig tror jeg. Forspranget øker i hvert eneste løp. Jeg blir litt forundret om alle andre går alle renn før OL. Det er vel ikke bare vi som tenker sånn, sier Kaas.

For to år siden var NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid kritisk til at Røiseland droppet renn før VM i stedet for å satse på den gule trøya.

– Hun kaster bort en kjempesjanse, sa hun da.

Nå støtter hun skiskytterens spesialplan.

– Reisen nå er mye lengre, så det er lurt med tanke på det, restitusjon og sykdom. Jeg mente hun var defensiv da, men nå tenker jeg at OL er såpass viktig at det er riktig for å sikre OL-formen. Det er et veldig smart opplegg, roser Skjelbreid.

– Selv om hun står over i Anterselva, er hun min favoritt til å vinne sammenlagt, legger hun til.

Og Røiseland har uansett ingen planer om å endre opplegget som ble spikret i mai.

– Jeg står fortsatt fast ved planen min. for meg er OL det viktigste, men det hadde vært deilig å samle flest mulig poeng, så jeg faktisk kan stå over noe og ha noe å kjempe om etter OL. Det hadde vært drømmen.