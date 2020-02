– Det blir en del dumme svar fra min side. Det er artig når det går fort på ski, men det blir mest dumt når det går så seint, sier Iversen til NRK etter å ha gått i mål til en 23. plass.

Etter to etapper i Ski Tour 2020 er han nærmere to minutter bak sammenlagtleder Pål Golberg. Dermed kan Iversen glemme å kjempe om sammenlagtseieren i etappeløpet, der en av etappene går i hans egen hjembygd, Meråker.

Adskillig friskere har han vært i intervjuene. Etter lørdagens åpningsetappe kalte han Arild Monsen «barnslig», etter at sprintlandslagstreneren gjorde et poeng av at Finn-Hågen Krogh rettferdiggjorde å bli tatt ut til Touren med sin pallplass.

– Hvis han kommer hit og hoverer over det ... Da har han avslørt seg selv. Finn fortjente å gå, men andre fortjente også å gå. Det er problemet, og da hørtes det rart ut det han sier, sa Iversen.

– Det ble litt voldsomt

– Emil ble vel irettesatt, tenker jeg, på bakrommet etter gårsdagen. Men det er Emil vant til, så det går bra. Litt meldinger skal det være, sier Martin Johnsrud Sundby etter søndagens renn.

TOK EN PRAT: Arild Monsen og Emil Iversen måtte rydde opp. Foto: Terje Pedersen

Og Iversen bekrefter at det ble en prat med Monsen.

– Det er god tone mellom meg og Monsen. Det var vel kanskje noen misforståelser i går, så det ble litt voldsomt. Men han kjenner meg og vet at det ikke er alt jeg mener like mye, og det blir kanskje noen store ord noen ganger. Det er ikke første gang og ikke siste, men jeg skal prøve å unngå at det blir «for gæli», sier Iversen.

Iversens trener på allroundlandslaget, Eirik Myhr Nossum, svarer «ingen kommentar» på spørsmål om hva han synes om Iversens kritikk av Monsen. Han understreker at Iversen ikke har fått noen irettesettelse etter uttalelsen.

Det var det heller ingen grunn til, mener Martin Johnsrud Sundby.

– Nei, da er man litt hårsår, sier Sundby.

– Trenger et lite halvår

– Jeg er dessverre som jeg er, og de som ikke tåler det, får kaste meg i søppelbøtta. Det er bra når det fungerer, men det blir for dumt når det går dårlig, så jeg får bare legge meg langflat, sier Emil Iversen.

Han har uansett enda viktigere ting å evaluere enn det verbale. For etter at han måtte bryte Tour de Ski med sykdom etter to etapper, har vinteren forvandlet seg til et sportslig mareritt.

– Jeg er ikke meg sjøl når jeg går skirenn. Jeg er meg sjøl hele tida ellers, men akkurat når jeg går skirenn, er det et eller annet som mangler. Det er litt kjedelig, men sånn er det, sier Iversen – som fortsatt ikke har noen forklaring.

LIKEGYLDIG: Emil Iversen tror han trenger lang tid for å komme seg til hektene. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Umiddelbart etter søndagens renn fastslo han først at hans tid som langrennsløper er over. Noen minutter senere var han kommet på litt bedre tanker, men inneværende sesong har han mer eller mindre arkivert som mislykket.

– Jeg var veldig lei meg i Tour de Ski, men jeg blir litt likegyldig etter hvert. Det bare vil seg ikke. Jeg trenger et lite halvår for å finne tilbake til meg sjøl, det er ikke gjort over natta. Men jeg skal fullføre Touren og gjøre så godt jeg kan, sier Iversen.

Trener Nossum forstår Iversens frustrasjon – fordi ingen av dem helt forstår hvorfor han ikke går fortere på ski.

– Jeg tror det tar mindre enn et halvt år, men det er ei stund siden han har vært høy og mørk, i hvert fall i konkurranse. Han har hatt mange gode dager, men ikke noe som holder over tid. Men et halvt år – da er vi i august/september. Jeg tror han er i vater lenge før det.