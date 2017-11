– I Ruka neste helg skal dere få se en Charlotte der hornene vokser ut av panna. Jeg skal krige og gi alt hva jeg har, sier Kalla til NRK.

Hun har akkurat gått inn til sin andre seier på to dager i den offisielle svenske langrennsåpningen.

Og mens hun «bare» slo Hanna Falk med knapt ni sekunder på fredagens 5 km fristil, var hun hele 17,7 sekunder raskere enn russiske Julija Tsjekaleva på andreplass på lørdagens klassiske 10-kilometer.

– Det ble en del sekunder ned. Men jeg prøvde å ikke tenke for mye på resultatlisten under løpet, for da kan det gå galt, sier Kalla.

– Kiler i magen

Kallas sterke innsats betyr at selv om Marit Bjørgen er suveren i den norske langrennsåpningen, finnes det farlige konkurrenter når hele verdenseliten samles for første gang i vinter i finske Ruka neste helg.

Men når det er sagt – Kalla har fortsatt stor respekt for Bjørgen.

– Vinner hun med et halvt minutt på Beitostølen, vet jeg ikke hvem som skal true henne, sier Kalla beskjedent.

Svenskenes yndling klarer likevel ikke å skjule at svarene hun har fått i Gällivare har gitt henne styrket tro på en god OL-sesong.

– Det kiler i magen, jeg gleder meg virkelig til Ruka og verdenscuppremieren, sier hun til NRK.

– Jeg synes jeg har klart å takle det ringtustne ganske bra denne helgen og ser fram mot å prøve å spisse formen ytterligere litt til neste helg, utdyper Kalla.

KLASSISK FANTASTISK: Charlotte Kalla var i en klasse for seg på den klassiske 10-kilometer i Gällivare. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Skal gå fortest i Sør-Korea

Naturligvis er det OL i Pyeongchang som er sesongens store mål for Kalla. Derfor skal hun i utgangspunktet ikke gå sprint i verdenscupen denne sesongen. Hun planlegger heller ikke å gå Tour de Ski.

– Jeg trenger å få treningsperioder innimellom, forklarer hun.

– Hvordan blir sesongen?

– Jeg håper jeg kan se tilbake og si at det var i Sør-Korea jeg gjorde mine raskeste løp, fastslår Charlotte Kalla, som har for vane å være på sitt aller beste nettopp når det er OL.