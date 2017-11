Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I øsende regnvær, foran ytterst få tilskuere i den makedonske hovedstaden skulle det norske herrelandslaget teste ut både mange nye spillere og formen.

Om landslagssjef Lars Lagerbäck fikk så mange positive svar, er heller usikkert. For Norge fikk ikke spillet til å sitte presist nok mot Makedonia.

I stedet skulle ett pent angrep med sikker avslutning fra Goran Pandev i førsteomgang, og en skikkelig keepertabbe av Sten Grytebust på overtid, bli det som avgjorde privatlandskampen.

– Kan ikke holde på sånn

SLUTT: Keeper Sten Grytebust går skuffet av banen etter tapet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

For OB-keeperen, som endelig fikk vise seg frem for Norge, skulle bare spille ballen vekk fra 16-meteren tre minutter på overtid, men sendte den i stedet rett i beina til Kire Markoski. Han trillet ballen enkelt i nettet til 2–0.

– Hva tenker han egentlig på når han velger å gjøre det han gjør? spør NRKs ekspert Karl-Petter Løken seg.

– Han burde bare ventet og tatt ballen i hendene, eller spilt rett ut til innkast. Det blir ikke avgjørende i denne kampen, men man kan ikke holde på sånn, legger Løken til.

Grytebust forstår at avslutningen på oppgjøret blir husket best.

– Jeg synes jeg er okay frem til det siste sekundet der. Det irriterer meg, for jeg er litt utenfor i posisjonen sammenlignet med de andre keeperne og da bør man ta vare på sjansen når man får den, sier han til NRK.

Lavt tempo og balltap

Landslagssjefen var naturlig nok heller ikke fornøyd med eget lags prestasjoner, men vil ikke peke på enkeltspillere – spesielt ikke de ferske.

– Det er hele laget som ikke gjør en bra innsats, så jeg skal være litt forsiktig med dem som er her ute for første gang. Vi gjør ingen bra kamp. Selvsagt er jeg skuffet over at vi ikke gjør det bedre, sier Lagerbäck til MAX.

– Det var for lavt tempo i det vi gjorde. Vi tapte mange baller, som vi normalt ikke skal ha, legger han til.

Ble utspilt

Martin Ødegaard skapte kampens første sjanse – og kanskje Norges største i løpet av 90 minutter. Martin Linnes så at Heerenveen-spilleren var fri ute til høyre og Ødegaard klemte til med vrista – i stanga og ut.

Så skjedde det ikke all verdens før Makedonia utnyttet et upresist norsk angrep og satte fart etter drøye 42 minutter. Ezgjan Alioski fikk ballen uten til venstre, og driblet seg enkelt rundt Jonas Svensson, før han la et nærmest perfekt innlegg inn til spissveteranen Goran Pandev. Upresset dunket han ballen bak Sten Grytebust.

– Vi er helt utspilt. Det Alioski gjør er kunst, selv om midtstopperne kunne stått bedre, utbrøt NRKs ekspert.

VÅTE FORHOLD: Martin Ødegaard fortviler etter at Goran Pandev har sendt Makedonia opp i ledelsen i første omgang. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Skuffet over Ødegaard

Flere nye spillere fikk prøve seg også i andre omgang. Pål Alexander Kirkevold var en av dem, mens Ødegaard ble byttet ut til fordel for lagkamerat Morten Thorsby etter 69 minutter.

NRKs ekspert var ikke videre imponert over det 18-åringen presterte.

– Ødegaard var ikke overbevisende. Han hadde overraskende mange personlige feil i dag. Han styrket ikke sjansene sine for fast plass i A-landslaget, men nå er han ikke 20 år en gang ennå og er ikke den som skal bære Norge, understreker Løken.

– Jeg føler ikke det er noen stor kamp fra min side. Jeg kommer til en sjanse og føler jeg løper en del, men det var litt vanskelig. Det blir litt halvveis, spesielt i andre omgang, innrømmer Ødegaard, som likevel ønsker å fortsette spillet på A-landslaget fremfor U21.

– Det har vært fint å være tilbake. Det er en fin gjeng og jeg har lært mye om hvordan vi ønsker å spille nå, så jeg håper å bli med videre, sier han til NRK.