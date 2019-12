For beholdningen etter to renn på Lillehammer var langt unna det hun hadde forventet av seg selv.

– Det er klart jeg blir forbannet. Jeg gjør jo det. Jeg har sterkt konkurranseinstinkt. Når det ikke går som jeg hadde håpet, så blir jeg forbannet. Jeg får bare ta dette med meg inn i neste konkurranse og gi litt f***, sier en ærlig Fossesholm til NRK etter søndagens konkurranse.

Vil være for seg selv

18-åringen gikk over målstreken til en 18. plass på 15 kilometeren med skibytte lørdag. Det var tre minutter og 25 sekunder opp til suverende Therese Johaug.

Fossesholm klokket inn til åttende beste etappetid da hun gikk stafett for Norges andrelag søndag. 35 sekunder bak Kerttu Niskanen på den fem kilometer lange sløyfen på skistadion i Lillehammer.

– Hva gjør du når du blir forbannet?

– Jeg blir jo lei meg og jeg blir bare forbannet. Jeg vil være for meg selv og få ut aggresjonen. Trøst er ikke tingen da. Jeg trenger ikke det.

– Da er det kanskje dumt det er lenge til neste ordentlige skirenn...?

– Da får jeg ta det ut på trening og gi litt f*** på intervallene der, sier Fossesholm og smiler.

TØFT UTGANGSPUNKT: Med startnummer 46 startet Fossesholm langt bak i køen etter de aller beste på fellesstarten lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Tar med seg erfaringer

Hun kjente seg litt bedre søndag enn hva hun gjorde lørdag. Men jenta fra Buskerud merker at hun mangler den siste piffen hun hadde under langrennsåpningen på Beitostølen i november.

Da ble det to pallplasser. Hun var overraskende nær både Therese Johaug og Heidi Weng på ti kilometer klassisk og fristil.

Men på Lillehammer har ikke dagsformen klaffet, sier hun. Noen annen forklaring har hun ikke på resultater og prestasjoner hun mener det er synd hun ikke fikk til bedre.

Fossesholm har i det minste fått med seg noen erfaringer. Blant annet hvor lista ligger blant verdens beste.

LANDSLAGSTRENER: Geir Endre Rogn, her avbildet under VM i Seefeld sist sesong. Foto: Terje Pedersen

Kjedelig og frustrerende

Landslagstrener Geir Endre Rogn mener stortalentet er en vinnertype. Derfor blir hun forbannet, tror han.

Han trengte ikke trøste Fossesholm etter opplevelsene i helgen, men fortalte henne at hun har lov til å ha en dårlig dag hun også.

– Det skjønner hun når hun får det på avstand. Når hun endelig får sjansen og ikke har dagen, da er det kjedelig og frustrerende, sier han.

– Ikke samme spruten

Rogn forteller at det har vært mye læring for ski-juvelen gjennom helgen, men at konkurransen nok var en del tøffere enn hun hadde forventet. Spesielt med tanke på at hun startet langt bak i rekken av løpere på fellesstarten lørdag.

– Og det er jevnere i verdenscupen. Det å avansere og komme seg frem var vanskelig. Hun er en stabil, ung løper. Hun fikk vist det hun kan på Beitostølen. Så var det ikke samme spruten nå, det er selvsagt, sier han.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her under verdenscupåpningen i Ruka for en drøy uke siden. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Siste gang denne sesongen?

For Fossesholm blir den neste måneden langt roligere. Nå skal hun gjøre unna skolen før jul. Så venter ferie. Etter nyttår er det NM på Konnerud som blir det store høydepunktet. Deretter står junior-VM på programmet.

– For min del begynner det ordentlig etter jul. De viktige rennene kommer først da, sier Fossesholm, som skal ta en prat med trenerne Rogn og Ole Morten Iversen etter hvert om det flere konkurranser på det øverste nivået i ski-sirkuset.

Men trolig er det siste gang hun konkurrerer i verdenscupen denne sesongen.

– Det er ikke et «must» at hun skal gå noe mer, i og med at hun ikke går verken i Holmenkollen eller Drammen, som kolliderer med junior-VM, sier Iversen.