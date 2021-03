Holund om gullgesten: – Det er ikke religion, men jeg føler jeg får hjelp

– Det var stort. Det er nok det største jeg har gjort noen gang. Jeg hadde en god dag, og klarte å gjennomføre det som var planlagt, sier den nyslåtte verdensmesteren med tårer i øynene.

Det ble til slutt trippelt norsk på 15-kilometeren med intervallstart - av mange ansett som en av de gjeveste øvelsene i ski-VM. Holund tok gull, Simen Hegstad Krüger tok sølv og den 22 år gamle Harald Østberg Amundsen tok på sensasjonelt vis den siste plassen på pallen.

Lyn-løperne Holund og Krüger delte pallen nok en gang. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Jeg tok det veldig pent første runden og gikk med god kontroll. Da jeg gikk siste runden gikk jeg på følelser. Da får man ekstra energi, sier Holund.

– Hvilke følelser gikk du på?

– Å ... Det er så mange som har hjulpet meg på veien. Jeg har hatt noe ordentlige nedturer. Det er så mange jeg kan takke for dette gullet, sier Holund.

Pekte mot himmelen

Da Holund gikk over målstreken, strakk han hendene i været og pekte mot himmelen. Etterpå lurte alle i pressesonen på hvem eller hva denne gesten var til. Først ville han ikke si noe, men til slutt forklarte han.

– Jeg har forklart før at det er noe større. Det er ikke noe religion, men jeg føler at jeg får hjelp. Det høres sikkert dumt ut, sier Holund og smiler.

– Hva er det du tror på?

– Jeg tror på karma, på god karma. Jeg tror det er noe man får mer av og mindre av ut fra hvordan man oppfører seg, sier Holund.

– Snille handlinger?

– Nå skal ikke jeg snakke meg opp her. De fleste gjør det uten å tenke over det.

– Det er ikke mer enn at jeg er overtroisk. Jeg tror på noe større enn meg selv, men ikke kristendommen eller noen annen religion. På dager som i dag føler jeg at jeg får hjelp. Når man får til slike løp i et VM, da blir man overtroisk. Det er sånn det er, sier Holund.

32-åringen slet med å holde tilbake tårene da han snakket med pressen etter gulløpet. Han forklarte at han så for seg alle som har hjulpet ham å nå denne gulldrømmen, og de tankene rørte ham mest.

– Det gikk veldig trått økonomisk i mange år, og det er ikke gratis å gå på ski. Jeg har hått sponsorer som har hatt lyst til å hjelpe meg, fordi de er jækla greie folk.

TRIPPELT NORSK: Simen Hegstad Krüger. Hans Christer Holund og Harald Østberg Amundsen delte pallen. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Holund dro også linjene tilbake til årene da ting var så vanskelig at han vurderte å gi opp hele langrennsdrømmen.

– Jeg var veldig nær ved å legge opp i 2012/13, så jeg hadde ikke vært her om det ikke hadde vært for Lyn, sier han, og litt senere utdypet han denne historien:

– Det var jo tre år jeg ikke gikk skirenn. 2010-2012. Jeg starta å studere, mista troen på at ski var noe jeg kunne fortsette med. Jeg bodde i en studentbolig på Nordberg midt i Lyn-land.

Holund fortalte at flere i og rundt klubben Lyn til slutt hjalp ham tilbake.

– Jeg vil dedisere dette gullet til alle som hjalp meg, sier han.

VM-debutant med sensasjonsløp tross fall

Den norske trioen leverte rene maktdemonstrasjonen, men i ettertid vil nok praten handle mye om hva Amundsen kunne fått til om han ikke hadde falt på slutten av sitt løp.

Amundsen er et ukjent navn for de aller fleste, men han er tidligere juniorverdensmester på denne distansen. I VM-debuten i Oberstdorf viste han at han virkelig er en mann for fremtiden, for fra et tidlig startnummer satte han standarden for hele løpet.

Harald Østberg Amundsen så ikke ut som noen VM-debutant på 15-kilometeren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da de andre storkanonene begynte sine løp, ble det raskt klart at Amundsen hadde gått i rakettfart.

Til slutt utbrøt NRK-ekspert Torgeir Bjørn at det faktisk så ut til at Amundsen kunne ta gull.

Men det var rett etter dette det gikk galt. Helt på tampen av løpet falt plutselig Amundsen i en sving. Potensielt avgjørende sekunder gikk tapt.

FALLET: Her gikk det galt for Amundsen, som likevel leverte sitt livs løp. Du trenger javascript for å se video. FALLET: Her gikk det galt for Amundsen, som likevel leverte sitt livs løp.

Likevel holdt altså tiden hans i mål til en smått sensasjonell bronse.

– Jeg kunne aldri sett for meg dette. Jeg hadde håp om topp seks på en virkelig god dag. Dette er helt utrolig. Det er mye som går gjennom hodet nå. Å stå igjen med medalje er helt utrolig, sier Amundsen.

Sundby leverte i sitt siste (?) VM-løp

Martin Johnsrud Sundby hadde friplass på distansen, siden han vant den i forrige ski-VM for to år siden.

Han har slitt kraftig med ryggproblemer de siste årene, og dette VM-rennet har vært hans eneste, store mål.

Han leverte også sitt beste løp på lang tid, og gikk inn til en syvendeplass.

– For meg var dette en stor opptur, selv om jeg ikke kjempet om medalje. Det er spesielt å si det, sier Sundby, som medgir at det kan ha vært noe av det siste vi ser av ham.

– Det kommer til å være mange overveielser fremover. De kommer ikke til å bli enkle, men jeg lovte meg selv å ikke ta noen avgjørelser i dag. Men at man nærmer seg noen veiskille, det kan jeg vel si, sier Sundby

Sundby i mål med god innsats Du trenger javascript for å se video.