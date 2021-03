Her vrir desperat Sundby seg i smerte – setter ti centimeter lange nåler i ryggen

Tirsdag var Sundby på plass sammen med Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og debutant Harald Østberg Amundsen under Skiforbundets pressekonferanse, som del av det norske laget til onsdagens 15 kilometer-distanse.

– Drita kjedelig

BLID OG KLAR: Martin Johnsrud Sundby sjekker mobilen etter en økt i Oberstdorf-løypene den siste uken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den regjerende mesteren har friplass på distansen. Det er også bestemt at det er den eneste øvelsen han går i mesterskapet. Selv om dét har vært en uvant opplevelse, møtte han mediene akkurat like avslappet som han har vært på trening siden landslaget ankom VM-landsbyen for en drøy uke siden.

Sundby føler han har vært på ferie, kost seg, men også «kjedet seg i hjel» fordi han «har stampet i fjellene her» i ti dager i strekk.

– Det har vært drita kjedelig å være her og se på skirenn. Jeg har prøvd å være minst mulig i veien, holde lav profil og gjøre min greie. Så var det surt å se duatlon på lørdag, men jeg hadde ikke noe der å gjøre heller.

– Jeg har fått litt sol i ansiktet og trent det jeg planla. Jeg er kjempespent, jeg har ikke hatt et eneste skirenn å skape selvtillit på, så det jeg stiller med av selvtillit i morgen, har jeg eventuelt fra gamle bravader.

– Tiltrekkende tanke

Selvtilliten var i hvert fall ikke bedre i januar måned. Da var han stresset og frustrert før helt avgjørende kvalifiseringsrenn til VM.

I NRK-dokumentaren «Sundby mot verden» og episode 4, som omhandler den siste oppkjøringen, får seeren et unikt innblikk i veteranen kamp mot klokken for å redde seg ryggproblemene som har herjet ham i godt over ett år.

Det var samme uke som han gikk svært viktige renn under Norgescup på Lygna i januar, satte han åtte sprøyter med lokalbedøvelse på en klinikk på Majorstuen. Nålene var ti centimeter lange og gikk langt inn i leddene i Sundbys korsrygg.

– Det å sette en sprøyte for å få bort problemet, det var en tiltrekkende tanke, sier Sundby.

NÅLENE SETTES: Martin Johnsrud Sundby har store smerter når legene forsøker en behandlingsmetode Foto: Sondre Matre Fossum / NRK

Sundby mot verden i NRK TV: episode 1: «Vraket fra landslaget», episode 2: «Familien og toppidretten», episode 3: «Broket oppkjøring», episode 4: «Siste forberedelser».

– Ikke en prosent klokere

Det var broren, som også er trener og nærmeste støttespiller, som la forslaget på bordet, forteller begge to. På operasjonsbordet bet Sundby tennene sammen i smerter. Han bannet lavt. «Dritvondt», uttalte han når det hele er over. Det ble ikke bedre av at behandlingen overhodet ikke gikk som forventet.

– Jeg følte nesten han gjorde det for min skyld. Vi skulle gjøre alt for at det gikk i orden. Jeg fikk dårlig samvittighet. Han stupte i det. Han var så lite kritisk som jeg aldri har sett ham før, sier Sondre Sundby i dokumentaren.

Målet var å gå rett på rulleskimøllen og provosere frem smertene. For å se hva som er status når leddene var bedøvet.

– Ikke en prosent klokere, sa Sundby på treningsmøllen i januar og la til at han rett og slett fikk mer vondt etter sprøytebehandlingen.

– Bilde på desperasjon

I dag sier Sundby til NRK at bildene fra klinikken i januar er et greit bevis på den desperasjonsmodusen han har vært i.

– Det ble bare sånn at jeg bare måtte kaste alle kortene. Det er et veldig tydelig bilde på desperasjon, fordi alle MR-bilder har vist at det ikke fantes problemer i leddene. Likevel valgte jeg å gjøre en diagnostisk test på om det ligger der.

– Ryggen har vært i veien og ødelagt siden mai. Det er klart en treningssesong med et sånt type hinder i mitt liv, er ræva.

Tar lang tid

KLAR FOR DYST: Martin Johnsrud Sundby sammen med Sjur Røthe, etter pressekonferansen før onsdagens 15 kilometer i intervallstart. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han fikk naturligvis også på pressekonferansen spørsmål om ryggen, som for hans del er det aller største spenningsmomentet.

Sundby påpeker at formen er bedre enn den har vært tidligere, men han erkjenner at han ikke har begrep om hvor han står.

Den lange og desperate kampen om hvordan kvitte seg med, eventuelt forebygge ryggsmertene i muskulaturen i konkurranse, har handlet om fire MR-undersøkelser, kontakt med 20 behandlere.

Han forteller at ryggteamet på Ullevål sykehus i desember fant ut hvilken muskulatur som har koblet ut eller ikke lenger henger med. Den er rett og slett satt ut av spill.

– Når den ikke fungerer, kollapser på en måte resten. Det tar fryktelig lang tid å behandle, så jeg har brukt strøm, nåler og terapeuter. Så tar det bare fryktelig lang tid å få den tilbake.

– Som teamet sa, smertene er like når du får en prolaps. Men det er heldigvis ikke prolaps, det er muskler, og det ordner seg. Det tar bare litt tid, sier Sundby.

Onsdag lukkes Sundbys VM-kapittel i Oberstdorf. Så vil tiden vise om det blir en solskinnshistorie.