NFF og Tyskland vil opprette fond for Qatar-ofre

Fotballforbundene i Tyskland og Norge går sammen for å hjelpe fremmedarbeidere i Qatar. Et fond skal etableres for å yte bistand til ofre og pårørende.

– Vi skal takle dette sammen, sa Klaveness til det tyske programmet Sportschau og la til at det bør komme på plass en sikkerhet for at «familiene til døde og skadde arbeidere får tilstrekkelig kompensasjon».

Målet er at det skal opprettes et fond som skal kompensere familiene til dem som er påført skader og har omkommet på VM-byggeplassene i gulfstaten.

Klaveness la også til at hun er enig med DFB-president Bernd Neuendorf om å jobbe for å finansiere et senter for migrantarbeiderne i Qatar.