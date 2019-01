Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Hun viste nemlig at hun er nemlig i praktslag før hun går sin første VM-distanse, nemlig 15 kilometer med skibytte i Seefeld den 23. februar.

– Statister

For jenta fra Dalsbygda gjorde som hun ville i løypene i estiske Otepää søndag. I sitt første distanserenn siden Davos 16. desember vant Johaug i overlegen stil. Det var nesten 50 sekunder ned til Ebba Andersson på andreplass.

– Det er jo helt rått. Resten av oss blir statister i forhold. Jeg er ikke overrasket med den løypa, det føret og det den dama kan. Vi må bare være glad for at hun er norsk, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen smilende til NRK, før hun får spørsmål om dette var et skremmeskudd overfor de andre konkurrentene.

– Både den ene og den andre blir nok skremt av det. Hun har alle muligheter til å gå inn i VM med kjempegod selvtillit. Hun vet hva hun skal gjøre og hva som skal til, sier Heming-jenta, som selv ble nummer syv søndag.

Lover mer spenning

Også de andre Johaug-rivalene var unisont enige om differansene. «Det er for mye», svarte både Ingvild Flugstad Østberg, Charlotte Kalla og Ebba Andersson da NRK møtte trioen etter rennet.

FEMTEPLASS: For verdenscupleder Ingvild Flugstad Østberg på søndagens distanse i Estland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg må bare prøve. Trene smart. Det kommer til å bli vanskelig, men jeg skal gjøre mitt beste, sier Kalla, på spørsmål om det går an å ta inn Johaugs forsprang inn mot VM.

– Det er jo veldig overlegent og en helt egen klasse. Men vi skal klare å gjøre det mer spennende fremover og inn mot VM, sier Østberg.

– Det er jo mye

For Johaug ledet ved hvert eneste passeringspunkt og i mål var differansen enorm ned til Ebba Andersson som ble nummer to. Det skilte 48,4 sekunder ned til den svenske jenta – og hele 56,7 sekunder til russiske Natalia Neprjajeva på tredjeplass.

– Det er jo mye, sier Johaug om differansen.

– Men samtidig så snur det fort. Det er en løype og et føre som er til min fordel. Det blir mye sekunder, jeg hadde en veldig god dag i tillegg. Men neste helg kan tidsdifferansene vært helt annerledes. Det er ikke gitt at det blir sånn fremover, sier Dalsbygda-ekspressen.

– Ikke skuldrene opp i hodet

Hun fortsetter dermed den enorme rekken med seire på distanse. Hun vant begge renn under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Så vant hun distansene i Ruka, to ganger på Lillehammer, på Beitostølen og altså Davos. Nå kan hun legge 10 kilometer intervallstart i klassisk i Otepää på den listen.

FORRYKENDE FART: Therese Johaug i løypene i Otepää søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Johaug sier for øvrig at kroppen har vært veldig bra i det siste og at det tekniske har fungert godt på trening. At hun nærmest ikke så sliten ut da hun passerte målstreken gir hun den gode formen æren for.

– Det jeg tar med meg i dag er at jeg klarer å gå bra og avslappet på ski. Det er mer ro over skigåingen min. Det er ikke skuldrene opp i hodet lengre. Det skal jeg ta med meg de neste rennene, sier Johaug - og smiler bredt.

Droppet touren

At Johaug droppet Tour de Ski gjorde det i det minste litt spennende før rennet. For siden Davos-helgen har hun ikke stilt til start mot hennes argeste distanserivaler.

Heller ikke Ebba Andersson, Charlotte Kalla har konkurrert på lang tid. Østberg gikk Tour de Ski, men har hatt til gode å møte de beste hun også.

Østberg på femte

De to svenskene, Østberg, Krista Pärmäkoski og Natalia Neprjajeva kjempet om de to siste pallplassene bak Johaug hele veien søndag.

Disse fem var et sted mellom ti og 20 sekunder bak dagens vinner ved passeringspunktet ved 2,5 kilometer.

Men ved både 6,1 og 7,5 kilometer ble det likevel større distanser mellom pall-rivalene. Ebba Andersson var den som hadde mest krefter og gikk inn til andreplass foran Neprjajeva. Deretter fulgte Pärmäkoski, Ingvild Flugstad Østberg, Charlotte Kalla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen fra fjerde- til syvendeplass i dagens renn.