– Therese reagerer sterkt på dette (henleggelsen), sier Johaug-advokat Christian Hjort til NRK.

Skistjernen fikk nylig vite at påtalenemnda i Antidoping Norge ikke ønsker å gå videre med saken mot Fredrik Bendiksen – legen som tok på seg all skyld for Johaugs dopingsak.

Ifølge advokat Hjort synes Johaug det er spesielt at regelverket kan straffe henne mens Bendiksen går fri.

– Hun reagerer på at det legges til grunn at det er grunnlag for å utelukke henne i 13 måneder etter at hun spurte Bendiksen som en profesjonell lege. Nå kan hun bli utelukket i 13 måneder, mens det ikke er grunnlag for noen sanksjoner når han har gjort en profesjonell feil, sier Hjort og fortsetter:

– Dette viser at WADA-koden er, etter vårt syn, lite gjennomarbeidet og nok så inkonsistent.

Vil bruke henleggelsen i CAS

Etter at Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol tok Bendiksen på seg all skyld. Hjort mener at henleggelsen illustrerer hvor skjevt regelverket er.

Advokaten forteller at det kan få betydning for hvordan de vil prosedere Johaugs sak i CAS.

REAGERER: Johaugs advokat Christian Hjort reagerer på henleggelsen, og peker på at de vil bruke Bendiksens sak i prosedyren i CAS. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi vil generelt påpeke svakheter i regelverket i vår argumentasjon i CAS. Dette er et punkt som vil forsterke denne argumentasjonen, forklarer Hjort til NRK.

– Det at saken henlegges kan brukes til deres fordel?

– Vi skal ikke overdrive betydningen av dette, men dette er nok et eksempel på at regelverket er lite gjennomtenkt, svarer advokaten. ​

– Han må ha utført regelbruddet bevisst

Advokat i påtalenemnd, Niels Kiær, i Antidoping Norge sier at det ikke var opplagt at saken skulle henlegges og at det var en vanskelig beslutning. Han forklarer hvorfor Bendiksens sak kan henlegges, mens Johaug får straff.

– For det første er der slik at for en utøver så holder det med uaktsomhet for en påtale, men for et støttepersonell eller en lege er det krav om forsett. Det vil si at han må ha utført dette regelbruddet bevisst, sier Kiær til NRK, og utdyper:

– Selv om han gjorde en feil, har han ikke utvist den forsettlige handlingen.

Skyldkravet er altså forskjellig fra utøver og støttepersonell.

Kiær påpeker at de må forholde seg til WADAs regelverk og det er dette som ligger til grunn i vurderingen av Bendiksens sak.

– Jeg vil tro at WADA har vurdert det til at en utøver er den nærmeste til å avgjøre hva som påføres eller inntas i kroppen og at et medlem i et støttepersonell står i en litt fjernere stilling, forklarer Kiær.

FIS, IOC og WADA kan anke henleggelsen. Anketiden varierer litt, men er i utgangspunktet 21 dager.