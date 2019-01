Johaug var raskest fra start til mål, og vant med en margin på hele 1.10,8.

– Jeg tror alle utenlandske konkurrenter skal vær glade for ae de ikke stilte opp her, for da hadde de fått et alvorlig skremmeskudd igjen, konstaterer NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

– Jeg synes det var et veldig godt renn, jeg klarte å gå avslappet på ski, skapte kraft hele veien, var på hugget, og da funker det, sier en strålende fornøyd Therese Johaug.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok sølv, åtte tideler foran Ingvild Flugstad Østberg på bronseplass.

Men det var jenta som endte på fjerdeplass som jublet aller mest. Heidi Weng sikret trolig plassen på VM-laget på 10 km klassisk med dagens plassering.

For samtidig hadde en annen VM-kandidat, Ragnhild Haga, en dårlig dag som endte med niendeplass.

– Føltes skikkelig bra

Det var imidlertid ikke resultatet som sådan Weng jublet for, men for at følelsen var bedre enn noen gang tidligere denne sesongen – og at avstanden opp til Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg var mindre enn fire sekunder.

– Jeg hadde ikke peiling på hvilken plass jeg kom på, men det var moro å bare vær noen sekunder bak Astrid, sier Weng om jubelbrølet.

Smamenlagtvinneren av verdenscupen sist vinter, har hatt en blytung vinter. Nå ser det ut til at formpila peker riktig vei akkurat i rett tid, tre uker før VM i Seefeld.

– Det føltes skikkelig bra i fem kilometer. Så tenkte jeg at «nå må jeg gå litt fortere» og da stivnet jeg totalt, sier Weng, og utdyper:

– Jeg føler kroppen begynner å kjennes bedre, så nå mangler jeg bare å ha hodet på plass, finne åpningsfarten og gå bra på ski.

I EN KLASSE FOR SEG: Therese Johaug framstår som uslåelig i distanserenn denne vinteren. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

I flytsonen

Dagens triumf var var for øvrig Therese Johaugs niende NM-gull og totalt 22. NM-medalje. Den første tok hun nettopp i Meråker for 12 år sien, 19. januar 2007. Den gang ble det bronse på 15 km fellesstart, bak Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen.

– Jeg kjenner at jeg er i form og i flytsonen, og at jeg klarer å gå teknisk avslappet på ski, og det er en god følelse å ta med seg, sier Therese Johaug.