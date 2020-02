Johaug overrasket: – Oppsiktsvekkende bra

Lagkameratene «plager» Berge for prislappen: «Har vi brukt 20 millioner pund på det der?»

SHEFFIELD (NRK): Sander Berge (22) ble tidenes dyreste Sheffield United-spiller da han ble hentet for over 200 millioner kroner i januar. Dette vet lagkameratene å «erte» ham for.