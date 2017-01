Johaug forberedt på utestengelse

– Hun har lagt en plan for ett år frem, sier Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, til NRK.

Under de muntlige forhandlingene har Johaug og hennes advokat Christian Hjort jobbet for full frifinnelse.

Både advokaten og Ernst møtte pressen i etterkant av høringen. På direkte spørsmål fra NRK om Johaug har innfunnet seg med å være ute ett år, svarer manageren:

– Ja, det har hun nok. Det har hun nok gjort. Hun har lagt en plan for ett år fremover. Men hun er klar – hun er klar for å gå skirenn i morgen.

KAOS: Manager Jørn Ernst forteller om kaoset som var de første ukene etter at det ble kjent at Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Forferdelig kaos

Det har blåst skikkelig rundt skistjernen siden oktober. Da ble det kjent at hun hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Ernst mener Johaug har det lettere nå enn da saken ble kjent og at det nå er lettere å takle saken.

– Den første perioden var alt forferdelig og kaos, men nå har vi litt mer oversikt og kontroll på hva dette innebærer. Vi har vært i hverdagen nå et par måneder og realitetsorientert seg. Nå er det lettere å forholde seg til ting, forteller Ernst.

Det har vært to tøffe dager for Johaug under de forhandlingene. Presseoppbudet har vært stort og saken er viet stor oppmerksomhet også internasjonalt. Nå etter høringen har langrennsstjernen gitt uttrykk for at hun er glad for at det er over.

– Hun synes det har vært en ok forhandling, sier Hjort.

FORNØYD: Advokat Christian Hjort er fornøyd med hvordan Johaug har fremstått i høringene. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Anker trolig 14 måneders straff

Advokaten er fornøyd med hvordan klienten har fremstått i forhandlingene. Johaug har fremstått rolig i retten, men tok flere ganger til tårene da hun skulle forklare seg. Spesielt da hun skulle forklare seg om dagen da hun fikk beskjeden om den positive prøven og hvordan hun har hatt det.

– Hun har klart å samle seg om det som har vært hennes hovedoppgave og der er å gjengi disse forholdene på en riktigst mulig måte. Det har hun klart på en god måte, forklarer Hjort i etterkant.

Innen en måned blir det kjent hva dommen blir. Det opplyste domsutvalgets leder, Ivar Sølberg. Om påtalenemndas innstilling til straff blir endelig dom antyder Hjort at Johaug vil anke dommen.

– 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket, sier Hjort til NTB.