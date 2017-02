Johaug anker ikke domsutvalgets avgjørelse

Artikkelen oppdateres!

I en pressemelding heter det at avgjørelsen om ikke å anke er tatt etter en totalvurdering.

Det heter at hun opplever avgjørelsen som urimelig streng, men at det viktigste for henne nå er forutsigbarhet slik at hun fullt ut kan konsentrere seg om skiløping.

– Dette har vært en tung og vanskelig sak for Therese Johaug, og hun håper nå at hun kan legge den bak seg, står det i pressemeldingen.

I forrige uke ble det klart at skistjernen utestenges i 13 måneder. Dersom dommen blir stående vil Johaug vil være ferdig med utestengelsen 18. november og får med seg hele verdenscupsesongen - og ikke minst OL.

Men det er fortsatt mulighet for at Det internasjonale skiforbundet (FIS), Det internasjonale antidopingbyrået (WADA), Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité IOC) har mulighet til å anke saken inn for idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

FIS møtes i St. Mortiz onsdag for å diskutere en eventuell anke.