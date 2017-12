Johannes Thingnes Bø tilbake i Fourcades lekegrind: – Vet at han misliker det

14.10: Se verdenscup skiskyting fra Annecy

14. desember 2013 tok lillebror Bø sin aller første verdenscupseier, i suveren stil. Han vant med over halvminuttet, og knuste Martin Fourcade på franskmannens hjemmebane.

Dagen etter fulgte han opp med seier på jaktstarten, mens det franske hjemmehåpet skjøt seg bort.

– Det er ikke mange som gjør det bedre, kommenterte Bø den gang.

Replikken får Tarjei Bø til å bryte ut i latter.

– Ha ha! Han har aldri vært særlig ydmyk, så det passet han bra, sier Tarjei Bø og bryter ut i latter.

– Det er alltid flaut å se tilbake slik. Der og da føltes det riktig, sier Johannes Thingnes Bø, som smiler bredt når han ser reportasjen fra den første verdenscupseieren.

– Det var en stor helg. De beste skulle stå over, og det var et b-preget lag som fikk gå verdenscup. Da tenkte jeg at jeg måtte utnytte det, sier Johannes Thingnes Bø.

Knekt Fourcade to ganger

POPULÆR: Martin Fourcade konkurrerer på hjemmebane for første gang siden 2014. Her på pressetreffet onsdag. Foto: Terje Haugnes / NRK

Denne uken er verdenscupen i skiskyting tilbake i Annecy, for første gang siden 2014. Det er andre gang i karrieren at Fourcade får konkurrere på hjemmebane.

– Det er veldig stort for oss. Skiskyting har blitt større i Frankrike etter OL i 2014, sier Fourcade til NRK.

I sesongstarten i år har franskmannen blitt slått av Johannes Thingnes Bø nok en gang. Etter å ha parkert Martin Fourcade i løypa på sprinten, vant lillebror Bø jaktstarten etter en mann-mot-mann-duell mot Fourcade på siste skyting.

– Nå har han knekt Fourcade på siste stående, og da kjenner han nok litt på det. Det stikker nok litt, sier Henrik L'Abée-Lund.

– Jeg vet at han misliker det. Akkurat nå er han nummer to, og det er klart at han vil være en ener. Han vil vise på hjemmebane at han er den beste, sier Tarjei Bø.

– Vet at han elsker dette stedet

Fourcade selv håpe å revansjere hjemmetapet for fire år siden. Nå vil han stå på toppen a pallen, og det norske laget tror Fourcade kjenner på presset. Selv er han kald som en fisk – sier franskmannen selv.

Før helgen er det Fourcade som leder verdenscupen, 26 poeng foran Johannes Thingnes Bø.

– Jeg vet at han elsker dette stedet. Han er utrolig sterk nå, og er en mer komplett skiskytter i år enn i fjor, sier Fourcade til NRK.