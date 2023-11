Kane matchvinner for Bayern

Harry Kane fortsetter å bøtte inn mål etter overgangen til tysk fotball. Fredagens scoring i Bayern Münchens 1-0-seier over Köln var engelskmannens 18. mål i sin 12. kamp i Bundesliga.

Man kan trygt kalle det en pangstart etter sommerens overgang fra Tottenham. Så fort har nemlig ingen tidligere nådd 18 mål på i en sesong i den tyske toppdivisjonen.

I tillegg har Kane allerede blitt mestscorende engelskmann på én sesong i Bundesliga. Den gamle rekorden tilhørte Kevin Keegan og Jadon Sancho, som scoret 17 mål hver i henholdsvis 1978/79- og 2019/20-sesongen.

For Bayern München sin del sørger seieren for at de tar over tabelltoppen i Bundesliga. Det er ett poeng ned til Bayer Leverkusen, som møter Werder Bremen lørdag.