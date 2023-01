Ingen kunne gjøre noe med Johannes Thingnes Bø i Anterselva da han sikret nok en verdenscupseier.

Dette var hans sjette verdenscupseier på rad, noe ingen har klart tidligere i samme sesong på herresiden.

På veien til mål lagde Thingnes Bø show for de fremmøtte.

Overrasket publikum

Mens han var i ferd med å innkassere seieren, gjorde han en noe uventet manøver. Stjerneskiskytteren så ut til å hysje mot publikum.

– Jeg trodde de bråket masse, men da jeg jublet litt til dem, bråket de enda mer. Det var derfor jeg hysjet litt, bare for å gi dem litt show. Jeg tror de likte det. Sturla skulle komme inn og vise dem 20 treff så jeg måtte «flytte fokuset», sier Thingnes Bø til NRK.

HYSJET: Johannes Thingnes Bø kom med en uventet gest mot publikum i Anterselva. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

– Litt arrogant oppførsel må en tåle i ny og ne. Hvis ikke blir sporten grå, og det taper sporten på, sier han på spørsmål om han er redd for å bli oppfattet som arrogant.

– Er disse stuntene planlagt?

– Nei, altså ... Det dumme er at vi diskuterte det litt før stafetten i Ruhpolding, om jeg skulle hysje på dem før siste skyting. Tanken slo meg før siste skyting i dag, men det hadde sett så dumt ut om jeg hadde tapt der. Det var derfor hysjingen kom etterpå. Jeg feiget ut, rett og slett, sier Thingnes Bø.

På vei til mål fikk han imidlertid stemningen opp hos publikum der han veivet og lagde show for de oppmøtte.

Storebror mener showet egentlig er litt ulikt ham.

– Han er egentlig veldig lite showmann, bare en fantastisk idrettsmann. Han er veldig lite «kaxig», som de sier i Sverige, de kan ikke ta ham på det. Han er en ydmyk type, selv storebror er han ganske snill med, selv om han knuser meg, sier Bø.

Storebroren er full av lovord når han snakker om sin lillebror. Han tror ikke noen kommer til å gjøre det samme som Thingnes Bø igjen.

– Det kommer aldri til å skje. Han kommer til å fortsette også. Nå er det VM, der kommer alle til å være litt mer skjerpet, så han får kanskje litt mer kamp, men han er favoritt, den soleklart største favoritten noensinne inn i et mesterskap, sier han.

Bø fikk det tøft i Anterselva og ble til slutt nummer elleve.

Nordmannen vant med stil, og gikk i mål med et forsprang på hele 40 sekunder ned til Sturla Holm Lægreid.

Foto: VINCENZO PINTO / AFP

Sterkt løp av Lægreid

Med et forsprang på et halvt minutt fra start av var han storfavoritt og utnyttet det utgangspunktet.

Det tok heller ikke lang tid før det ble et snaut minutt ned til Sturla Holm Lægreid på andreplass.

– I dag får jeg sekundering om at jeg går bra fort. Jeg skyter ti treff på liggende, og når jeg har over ett minutt, så skjønner jeg at nå skal det ganske masse uhell til på stå for å tape dette, og da går jeg littkontrollert inn og prøver å skyte raskt og være offensiv. Jeg får en bom på hver stående, men jeg synes jeg løste det bra, sier Thingnes Bø.

Foto: VINCENZO PINTO / AFP

Lægreid leverte også et strålende renn, med noen lynraske serier og 20 treff. Han havnet på andreplass, og man kan lure på om han kunne gjort noe mer for å slå sin suverene lagkamerat.

– Han kan ikke gjøre det bedre. Jeg vet ikke helt hva han tenker nå, men det må være frustrerende å gjennomføre så gode skiskytterrenn og likevel se at det ikke nytter, sier Solemdal.

– Johannes er uslåelig

Selv er Lægreid veldig fornøyd med fire fulle hus.

– Ja, det var helt vanvittig, det var skikkelig moro i dag, å starte med ti treff på ligg og ha et godt utgangspunkt til ståendeseriene og bare kunne gå mitt eget løp. Og det begynner å bli en stund siden sist jeg skjøt 20 treff, så jeg tenkte etter 15 av 15 at nå har jeg muligheten, og det var veldig deilig å fylle på sisteserien.

IMPONERTE: Sturla Holm Lægreid gjorde så å si alt rett, men det ble med en andreplass for 25-åringen. Foto: Vesa Moilanen / NTB

– Hvordan er det å være så god og likevel så langt bak?

– Når Johannes er såpass mye bedre, så er det vanskelig å sammenligne seg med ham. Jeg har forhåpentligvis mange år igjen av karrieren, så det at jeg begynner å finne form og skyting nå, og forhåpentligvis bare blir bedre og bedre, da kan jeg bli skummel om mange år, tenker jeg. Johannes får sove dårlig om natten hvis han skal holde meg bak de neste sesongene.

Han påpeker at Thingnes Bø er «helt rå», og at i den formen han er i nå, så krever det mange bom for at han skal snuble.

– Det ble tredjeplass i går og andreplass i dag. Det å være nest best er jo ikke helt der man vil være, men Johannes er uslåelig, så da får jeg kalle meg best av de dødelige, sier Lægreid.