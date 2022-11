Klæbo har i 18 uker slitt med en hamstringsskade. Det var også noe usikkerhet om han skulle stille til start under herrenes 10 kilometer klassisk på Beitostølen.

Likevel var han overlegen i skiløypa og slo konkurrenten Emil Iversen med seks sekunder.

Andreplass Iversen mener Klæbo har overdrevet litt om hvor han har ligget i løypa angående skaden.

– Det er typisk at Johannes kommer tilbake ved første mulighet og vinner. Det er ikke sikkert at alt han har sagt i det siste har vært helt … Han hadde jo kanskje tenkt å ikke gå noen renn i år, men så vinner han ved første mulighet.

– Tror du han har overdrevet?

– Ja, det har han. Det ser du jo. Han er jo best i Norge ved første mulighet. Jeg håper ikke han synes det var en fæl dag og at han har flere minutter å gå på. Da er vi i trøbbel. Han er rå på slutten i dag.

– Iversen ymtet frempå at du kanskje hadde overdrevet skaden litt?

– Han kan få tro hva han vil. Hvis han hadde sett hvordan jeg hadde holdt på de siste fire ukene, så hadde han blitt sjokkert, sier Klæbo.

Førsteplassen stod mellom Klæbo og Emil Iversen.

TOK TIL HUNDRE: Johannes Høsflot Klæbo tråkket til 100 prosent i Beitostølen og tok førsteplassen etter et skadeopphold. Foto: Heiko Junge / NTB

26-åringen var overrasket at det gikk så bra i løpet, men fortalte at det var godt å konkurrere med ski på beina igjen.

– Jeg er overrasket selv. Forsåvidt godt å komme tilbake å vinne skirenn. Det man trener for, sier vinneren til NRK.

Han oftret ikke mange tanker på skaden underveis i skirennet, men er selv spent på hvordan skaden oppfører seg utover dagen.

– Når man går skirenn tenke man ikke så mye på det. Blir spennende å se utover dagen og i morgen tidlig. Det kjennes greit ut nå, sier han om skaden.

Klæbo presset seg selv, tross manglende grunnlag for om skaden kan slå til. Likevel var det ingen tvil om at kreftene skulle brukes hundre prosent.

– I dag måtte jeg ta i, det er det ingen tvil om. Jeg har absolutt savnet å ha startnummer på brystet, avslutter han.

NRKs kommentatorer var imponerte av Klæbo og hans prestasjoner.

– Han parkerer alle i åpningen her, tross alle skadeproblemene, sier NRKs sportskommentator Jann Post, da Klæbo gikk over målstreken.

– Det er tydelig at jobben han har gjort er veldig god, sier Post.

– Han har jo trent veldig bra, så rent fysisk er han kanskje best forberedt av alle, legger Torgeir Bjørn til.

Da Klæbo tok på seg startnummeret før skirennet avslørte han at han var klar for skirenn og at det ikke gikk at å trekke seg nå. Uten en angrepsplan for skirennet - var det ingenting å si på sluttresultatet.

– Nå er det ingen vei tilbake, nå blir det skirenn. Jeg klarer å gå 100 prosent. Det er lenge siden jeg har gjort sist. Jeg har ikke lagt noen plan for dagens løp, sier Klæbo..

– Han matcher Emil Iversen, roper Jann Post da han passerte sjekkpunktet etter 5,6 kilometer.

Før starten var det ingen som skilte seg ut som en soleklar favoritt i 10 kilometer for herrene.

– Det er mange seierskandidater. Vanskelig å spå hvem som skal vinne dette her, sier NRKs sportskommentator Jann Post.