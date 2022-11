– Vi synes det er ganske absurd at man må faktisk se sånn her ut eller ha skjegg for å få lov til å stille til start i OL. Vi håper å få gjort noe med det, sier Norges kombinertstjerne Gyda Westvold Hansen til NRK.

Tidligere i uken varslet kombinertlandslaget at de skulle markere på Beitostølen og å stille til start med «skjegg» er en del av dette.

Flere profilerte langrennskvinner sa klart ifra om hva de syns om Den internasjonale olympiske komités vedtak som sier at kombinertkvinnene ikke får gå i OL.

– Jeg tenker at det er bra at de står opp for seg selv og kjemper sin sak for å komme inn dit. De står opp hver dag og gjør en jobb for å bli gode idrettsutøvere og de fortjener på lik linje med guttene å få delta i OL, sier Anne Kjersti Kalvå, etter å ha vunnet kvinnenes 10 kilometer klassisk på Beitostølen.

VINNER: Anne Kjersti Kalvå. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Det er bare tull

– Jeg tenker det er feil. Selvfølgelig skal de få gå. Det er jo bare tull at ikke jentene skal få gå. Det er det jeg mener om det, sier Ingvild Flugstad Østberg etter at hun gikk inn til 3.-plass i returen til konkurranse.

Westvold Hansen synes det er trist at kombinertkvinnene er den eneste OL-grenen som ikke representerer begge kjønn.

– Vi håper å løfte dette teamet frem og få med oss flest mulig med på markeringen for å skapte størst mulig kraft sånn at vi eventuelt kan påvirke IOC, sier hun

Heidi Weng dro frem likestilling som den viktigste grunnen til at kvinnene bør få gå, mens Helene Marie Fossesholm var enda tydeligere:

– Det er bare tull.

REAGERER: Langrennsløpet Helen Marie Fossesholm. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Reagerer på unntak

Gyda Westvold Hansen er eneste kombinertløper som stiller til start med påtegnet skjegg. Kombinert er den eneste av 16 grener som kun får lov til å sende en mannlig delegasjon til OL.

«SKJEGG»: Gyda Westvold Hansen tegnes med skjegg før kombinertstarten lørdag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det er en markering mot at vi er uenige mot det IOC-vedtaket som kom i juni, og vil ha fokus på at vi vil ha jentene inn i OL, sier kombinertsjef Ivar Stuan – og fortsetter:

– Det er egentlig to markeringer: Det ene er at vi skal ha kryssing av staver i forbindelse med start og målgang, og så er det noen av jentene som har fått på seg maling i ansiktet.

– Hva er symbolikken?

– Stavkryssingen handler «no eXception». 15 av 16 idretter i vinter-OL har kvinner og menn. Vi syns det er dårlig at kombinert er det unntaket.

KOMBINERTSJEF: Ivar Stuan. Foto: Geir Olsen / NTB

Han sier den offisielle forklaringen er at kvoten for antall deltagere i OL er satt. For at noen skal inn, så må andre ut. Han innrømmer at nivået ikke nødvendigvis var høyt nok til OL i 2018, men mener det er uforståelig at det ikke er en del av mesterskapet i 2026.

Westvold Hansen forteller at saken betyr «ekstremt mye» for henne personlig.

– Dette er viktig for rekrutteringen og at jenter har lyst til å holde på med den idretten som er så artig. Det er ekstremt viktig for sporten, avslutter hun.