Britiske Joasia Zakrzewski sprang inn til ein sterk 3.-plass i ultraløpet mellom Manchester og Liverpool. Då hadde ho lagt bak seg over 80 beintøffe kilometer.

Eitt strekkje av løpet fekk derimot enkelte til å stusse. 47-åringen sprang nemleg fire av kilometrane i lynraskt tempo. GPS-målingar viser at Zakrzewski løp ei engelsk mil – 1609 meter – på eitt minutt og 40 sekund.

Jakob Ingebrigtsens personlege rekord på distansen er til samanlikning over to minutt bak det, med 3.46,46. Ingebrigtsens tid er berre litt over tre sekund bak verdsrekorden.

STJERNE: Jakob Ingebrigtsen er rask, men ikkje raskare enn ein bil. Foto: FREDRIK SANDBERG /TT / NTB

No viser det seg at ultraløparen fekk hjelp av ein bil gjennom delar av løypa. Det blir stadfesta av arrangøren, som har snakka med Zakrzewski sjølv.

– Ein løpar har vorte diskvalifisert for å ha køyrt bil, seier direktøren for løpet, Wayne Drinkwater, til BBC.

– Totalslaktar all form for juksing

No er det opp til det internasjonale forbundet og det britiske friidrettsforbundet å bestemme konsekvensane for løparen.

– Dette er veldig skuffande å høyre, spesielt sidan Joasia har hatt ei så suksessfull karriere dei siste åra. Eg håpar ho kan komme seg vidare frå dette, og at dei finst ei forklaring på det, seier David Ovens, sjef i Det skotske friidrettsforbundet, til BBC.

Sebastian Conrad Håkansson vart kåra til årets mannlege norske ultraløpar i 2022, og sette nordisk rekord då han kom på 4.-plass under 100-kilometerløpet i VM i fjor.

NORSK PROFIL: Sebastian Håkansson er i verdstoppen i ultraløp. Foto: PRIVAT

Han er nådelaus overfor valet Zakrzewski tok då ho sette seg i bilen.

– Eg totalslaktar all form for juksing, og eg fattar ikkje kvifor ho gjer det. I andre idrettar er det store pengepremiar, men det er det ikkje i ultraløp. Kva vil ho oppnå med det? Det er totalt meiningslaust. Eg ser ingen grunn til at ho skal jukse på noko så småleg, seier Håkansson til NRK.

Han fortel at han aldri har opplevd noko liknande, og at løparar i miljøet hans ville vorte bannlyst om dei fann på noko liknande. Han samanliknar regelbrotet med doping, og meiner at Zakrzewskis motivasjon er på ville vegar.

– Essensen i det er å vite at du har fullført og sprunge for å sprengje eigne grenser. Viss du veit at du har juksa, sit du ikkje igjen med noko. Ultraløp er ikkje inntekta mi, men noko eg gjer for å få kjensla av å sprengje grenser, fortel Conradsen.

BLODSLIT: Ultraløp er ei uthaldsprøve av sjeldne dimensjonar. Håkansson har evna til å tyne ut ekstreme krefter når han spring. Foto: PRIVAT

Forklaringa: Kjende seg sjuk

BBC har snakka med ein venn av Zakrzewski. Han forklarer at ho hadde komme med fly frå Australia kvelden før løpet, og at løpet ikkje gjekk som planlagt.

– Ho kjende seg sjuk og sliten av løpet, og ville gi opp å fullføre, seier Adrian Scott.

Zakrzewski har vunne fleire store ultraløp rundt omkring i verda, og har fleire nasjonale rekordar i ultraløp.

– Ho har samarbeidd med granskinga til arrangøren, og fortalt dei alt om kva som skjedde. Ho er oppriktig lei seg for det som har skjedd, seier vennen.

Mel Sykes har vorte tildelt 3.-plassen i løpet etter at Zakrzewski vart diskvalifisert.