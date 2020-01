Kilde «ga bort» seieren til Jansrud: – Det er derfor man er i team

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Årets første seier, og det i det aller viktigste rennet. Det er en fantastisk deilig følelse, sier Kjetil Jansrud til NRK.

Begge nordmennene leverte råsterke prestasjoner i verdens tøffeste utforløype.

Aleksander Aamodt Kilde var første ut av de to nordmennene, og sendte opp en løyperapport til landsmannen som skulle i aksjon kort tid senere.

Det er «rutine» i det norske alpinlandslaget.

– Det er så deilig med lagkamerater. Aleks kjører og sender opp en kjemperapport om løypen til meg, som jeg får utnytte, sier Kjetil Jansrud.

– Det er derfor man er i team, er det ikke det, smiler Kilde til lagkompisen i målområdet.

Kos deg og gi full gass, her har du alt å vinne, var deler av beskjeden fra lagkompisen.

Kjetil Jansrud inn på førsteplass Du trenger javascript for å se video.

Superløp av begge nordmennene

Team Norge var sterkest i det som blir omtalt som «årets renn» blant utøverne. Kitzbühel-utforen henger høyt. Den brutale og dramatiske bakken har ødelagt karrierer, og skapt legender.

– Det er en ubeskrivelig følelse å komme i mål med grønne tider. Det er ganske vilt hvis vi får to nordmenn på pallen i super-G. Og så er det digg at det er litt stille her nå som en nordmann er foran en østerriker, sier en strålende fornøyd Jansrud.

– Hvordan var det å høre bruset i målområdet?

– Jeg ville dette veldig. Jeg har kjent at formen sakte, men sikkert har vært i anmarsj. I dag viser vi at begge er i form, så det er bare å glede seg til fortsettelsen, legger 34-åringen til.

RÅSTERK: Aleksander Aamodt Kilde var nesten i spagaten et lite øyeblikk i Kitzbühel, men holdt seg på bena og leverte en sterk tid i den beryktede bakken. Foto: Marco Tacca / AP

Var nesten i spagaten

Kilde ledet sammen med Matthias Mayer. Østerrikeren måpte i målområdet da nordmannen krysset målstreken.

– Det er selvfølgelig dødsbra. Litt småplukk, men det skal det være når du gir gass. Rått kjørt av Aleksander, sa Aksel Lund Svindal til NRK etter Kildes løp.

– Dette er bra, dette blir jevnt. Det er helt likt i mål, smalt det fra NRKs kommentator Thomas Lerdahl.