Chelsea-stjerner kranglet heftig om straffespark: – Voks opp!

Cole Palmer scoret fire mål da Chelsea knuste Everton på hjemmebane. Likevel var det scenene i forkant av straffesparket til 5–0 som ble snakkisen etter kampen.

Noni Madueke grep bestemt tak om ballen etter at dommeren pekte på straffemerket. Deretter prøvde lagkompis Nicolas Jackson å melde seg på i kampen om å få ta straffesparket.

Palmer har vært Chelseas faste straffetaker denne sesongen, og i lang tid ble stjernene stående ved 11-metersmerket å krangle om hvem som skulle ta den.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Voks opp! sa tidligere Arsenal-spiller Alan Smith hos Sky Sports.

– Det er bare dumt å se på. Ordentlig dumt. Når du leder 5-0, har spilt sesongens kanskje beste kamp og har en spiller som har scoret hattrick. Da klapper du bare igjen brødsaksa og lar han ta straffesparket. Dette er pinlig, sa Viaplays ekspert Lars Tjærnås.

Til slutt grep Conor Gallagher inn og ga ballen til Palmer, som en siste gang dyttet Madueke bort.

Oppstyret til tross, Palmer satte sikkert inn sitt fjerde mål for kvelden og 20. sesongen. Dermed tangerer han Erling Braut Haaland på toppen av toppscorerlisten i Premier League.

Jackson og Alfie Gilchrist scoret Chelseas to andre mål i 6-0-seieren over Everton, som bare et to poeng over nedrykksplass. Chelsea er tre poeng bak en plass som gir spill i Serieligaen kommende sesong.