Jakob Ingebrigtsen rakk nesten ikke starten – så satte han norsk rekord

Superrekken brutt for Hovland

Etter rekordmange 19 runder på rad med under 70 slag sa det til slutt stopp for Viktor Hovland. På den tredje runden på PGA-turneringen i Sør-Korea endte nordmannen på 74 slag, og er totalt fire slag under par og en delt 33.-plass før avslutningen søndag. Hovland gikk runden med fire birdies og fire bogeys, men på siste hull ble det en dobbelbogey. Justin Thomas og Danny Lee deler ledelsen, 15 under par.