– Det var overraskende. Veldig overraskende.

Det var Gjert Ingebrigtsens første reaksjon da han innså at det ble sølv, og ikke gull, på sønnen i innendørs-EM søndag.

Jakob Ingebrigtsen var storfavoritt på 1500 meter etter 3000 meter-gullet dagen i forveien, men nordmannen ble tatt litt på senga av en rask polakk på sisterunden.

Marcin Lewandowski fikk den luken han trengte, og Jakob Ingebrigtsen måtte ta til takke med sølvmedalje med tiden 3:43,23.

– Jeg er litt overrasket over at han ikke satt fart tidligere. Han ventet for lenge med å gi gass, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

– Preget fysisk og mentalt

Gjert Ingebrigtsen tror programmet ble litt for tøft for sønnen.

OVERRASKET: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg ser han er preget både fysisk og mentalt. Det har vært veldig tøft program, og det krever sitt. Han var ikke helt på plass i dag, sier han.

18-åringen merka også at formen ikke var helt den samme søndag.

– Det kosta litt å løpe så mye her, jeg kjente jeg hadde litt mindre sprut i beina enn på 3000 meter, sier Jakob Ingebrigtsen etter løpet.

«90 prosent sjanse for gull»

I forsøksheatet fredag jogget Jakob Ingebrigtsen seg videre, og til VG sa han at det var 90 prosent sjanse for gull på 1500 meter. Hos bookmakerne var også nordmannen storfavoritt til å vinne.

BAK: Jakob Ingebrigtsen klarte ikke følge rykket til Marcin Lewandowski. Foto: Petr David Josek / AP

Men farten var ikke høy nok til å riste av seg konkurrentene søndag, og i spurten var ikke 18-åringen eksplosiv nok til å utfordre Lewandowski.

– Men det er kult å gjøre dette i mitt første EM. Å komme hjem med både gull og sølv herfra... Det kunne ikke gått bedre, sier han.

Nå er blikket rettet mot høstens VM i Doha.

– Jeg hadde ikke forventet å springe på disse tidene her. Det kommer bare til å gå bedre, og jeg tror jeg kan løpe ekstremt fort til sommeren. Det er det eneste jeg tenker på nå, sier han.

SØLV: Jakob Ingebrigtsen tok sølv på 3:43.23. Marcin Lewandowski tok gullet med tiden 3:42.85, og spanske Jesus Gomes tok bronsen (3:44.39). Foto: Lee Smith / Reuters

Broren disket

Vi skulle egentlig hatt en real Ingebrigtsen-duell i 1500-finalen i Glasgow, men slik gikk det ikke.

Filip Ingebrigtsen kvalifiserte seg nemlig egentlig til kveldens finale, men ble disket for å ha tråkket innenfor lista.

– Det er dumt at han får en så billig vei til medaljene, da jeg ikke er med, sa storebroren om Jakobs medaljesjanser etter det løpet.

Og sølvmedalje ble det.

– Det er jeg veldig godt fornøyd med. Det er stort å ta en medalje til, sier 18-åringen.

