Ingen kunne matche Jakob Ingebrigtsens avslutning på 3000 meter i EM. På den siste runden var nordmannen overlegen.

Han ble dermed historisk. Ingen nordmann har noensinne tatt EM-gull innendørs.

Tiden på 3000 meter ble 7.56,15.

– Det er utrolig stort. Jeg syns det er utrolig kult at så mange bryr seg om det vi gjør, forteller Jakob til NRK.

Se sendingen fra EM nederst i saken!

Fikk det som de ville

Det ble et lureløp fra start. Farten var ikke enorm, noe som normalt passer de to brødrene Ingebrigtsen bra. På forhånd sa trenerpappa Gjert at de ønsket seg en rask siste 1000 meter.

Da de passerte 2000 meter, la Henrik og Jakob seg i front og begynte å kjøre hardt.

Henrik og Jakob Ingebrigtsen kom begge på pallen på 3000 meter innendørs Foto: Ben Stansall / AFP

– De får det akkurat som de ønsker her nå, mente NRKs ekspertkommentator, Vebjørn Rodal da.

Så, med en runde igjen, dro Henrik til. Kun lillebror klarte å holde følge.

De to kom sammen til intervju med NRK.

– Vi snakket om det før start, at dette har vi, smiler Jakob.

– Jeg syns at Jakob nølte litt. Da tenkte jeg at jeg ville ha det. Da gikk jeg til, men det var litt for hardt og litt for langt til mål, svarer Henrik.

– Jeg ble veldig overrasket da du gikk til. Jeg tenkte «hva skjer nå?», forteller Jakob entusiastisk.

– Du løp for sakte, kontrer broren lattermildt.

– Kommer han haltingen av en bror foran meg her? Da må jeg jo skjerpe meg, forteller Jakob at han tenkte underveis i løpet.

Jakob Ingebrigtsen jublet for EM-gull på 3000 meter. Foto: Alastair Grant / AP

Det så lenge ut som det var de to som kom til å bli nummer en og to, men mot slutten av løpet kom britiske Chris O'hare med en knallsterk avslutning. Da stakk Jakob av.

Henrik falt over målstreken, men ble nummer tre bak broren og briten.

– Ville ikke bruke mer krefter enn han må

Jakob Ingebrigtsen har, som normalt, får man nesten si, herjet i EM innendørs.

Fredag vant han sitt forsøksheat på 3000 meter kort tid etter at han også gikk til finalen på 1500.

– Det var ikke et maksløp, sa Jakob da.

Til tross for at ingen andre holdt følge.

Rett før EM satte yngstebror Ingebrigtsen juniorverdensrekord på 1500 meter.

I morgen løper han finale i EM på samme distanse. Pappa Gjert mener det skaper utfordringer, og trodde Jakob ville spare seg litt til den.

– Jeg tror ikke han har tenkt til å bruke mer krefter enn han må, sa pappa Gjert til NRK rett før startskuddet gikk på 3000 meter.

Slik så det altså ikke ut. Jakob herjet nok en gang, dagen før finalen på 1500 meter.

Den sendes på NRK1 fra klokken 21.10.

Se sendingen fra EM her: