På nyttårsaften trakk Ingebrigtsen seg fra det som var omtalt som et verdensrekord på 5 km gateløp i Barcelona.

– Vondt i halsen. Kan ikke dra med noe opp i Sierra Nevada, skrev han i en melding til NRK da.

Så dro han på det planlagte høydeoppholdet og befant seg i Sierra Nevada da han 7. januar fikk prisen som årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen.

VERDENSMESTER: Jakob Ingebrigtsen tok sitt første VM-gull som senior på 5000-meteren i Eugene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Stadige tilbakefall

Etter planen skulle han fortsatt ha vært der. Det er han ikke.

– Jeg bestemte meg for å dra hjem etter to uker i Sierra Nevada, grunnet stadige tilbakefall med forkjølelse etter opptrapping i trening, avslører han i en melding til NRK søndag.

Han ønske ikke å overdramatisere situasjonen.

– Jeg tenkte det var bedre å reise hjem og begynne normal trening så fort som mulig, enn å fortsette å jogge i høyden. Det har gått veldig fremover den siste uken, og jeg er nesten 100 prosent tilbake i normal trening, skiver 22-åringen.

Innendørssesongen i fare

Samtidig erkjenner han at hele innendørssesongen er i fare.

– Jeg må i hvert fall trene ut den kommende uken for å ta en beslutning om løp innendørs. Innendørs-EM hadde vært gøy å få til uansett, erkjenner Jakob Ingebrigtsen.

Innendørs-EM finner sted i Istanbul 2.-5. mars, altså om halvannen måned. Ingebrigtsen har imidlertid viktige løp på planen før den tid.

15. februar skal han i utgangspunktet løpe 1500 meter i Lievin. Han satte verdensrekord på distansen i tilsvarende løp i fjor. 22. februar er han påmeldt en 3000 meter i Madrid.

Arrangørene begge steder har varslet verdensrekordforsøk, men akkurat nå er Jakob Ingebrigtsen et godt stykkene unna verdensrekordform.

– Umulig å si noe om tapt form

– Madrid er veldig lite sannsynlig, men ser mørkt ut for Lievin også. Skal det bli noe løp, må alt gå på skinner, sier Ingebrigtsen, som forteller at han har «jogget av og på i en måned». Det er ganske langt unna den treningen han normalt driver med på denne tiden av året.

Han tar likevel ikke sorgene på forskudd, og påpeker at en måned med mindre trening ikke automatisk slår veldig negativt ut på den fysiske kapasiteten.

– Det er lett å si hvor mye trening som er tapt, men umulig å si noe om tapt form. Det blir spennende å se med intervalløkter kommende tirsdag og torsdag, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han vet i hvert fall at formen var bra før sykdommen. Ingebrigtsen var suveren da han vant EM i terrengløp i desember. Det var punktum for et år der han tok VM-gull på 5000 meter, EM-gull på både 1500 og 5000 meter og satte sin første seniorverdensrekord i Lievin.

Men også i fjor vinter slet Ingebrigtsen med sykdom. Etter at han tok sølv på 1500 meter under innendørs-VM i Beograd, viste det seg at Ingebrigtsen hadde løpt med koronavirus i kroppen.

Det ødela altså ikke utendørssesongen.