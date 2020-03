Jacobsen hyller Diggins' åpenhet: – Hun redder liv

– Det blir ekstra sterkt fordi det er så veldig, veldig privat, sier landslagsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

– Og så velger hun å lette på sløret fordi det også omhandler et tema som er lite snakket om. I hvert fall når det gjelder utøvere på det nivået, legger hun til.

På lørdag publiserte NRK et 44 minutter langt intervju med Jacobsens amerikanske konkurrent Jessica Diggins. Der forteller Diggins, som første profesjonelle langrennsløper noen gang, hvordan hun har levd, kjempet og etter hvert kommet seg ut av, et mareritt med spiseforstyrrelsen bulimi nervosa.

På et tidspunkt var det så ille at hun kastet opp alle måltider. Samtidig som hun trente for fullt.

– Å se hva det gjorde med familien min, fikk meg til å innse at jeg kommer til å dø. Det er ikke hvis, det er når, hvis jeg fortsetter nedover denne stien, sier Diggins mens tårene triller i det åpenhjertige intervjuet.

Video: Diggins forteller at bestefarens død reddet livet hennes

BESTEFAREN: Jessica Diggins forteller at det til slutt var bestefarens død som reddet livet hennes.

– Verdt alt hvis bare én reddes

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har sett hvert minutt av intervjuet og hyller sin amerikanske konkurrent.

– Jeg synes det er veldig imponerende når hun ser at hun har hatt et problem, som hun har klart å komme seg ut av, og så velger hun å snakke om det selv om det har vært tabubelagt, antagelig med mål om at det skal kunne bety noe for noen og være forebyggende, sier Jacobsen.

Hun understreker at det trolig koster mye for Diggins å åpne seg opp å fortelle sin private historie.

– Men hvis jeg hadde vært henne tror jeg det hadde vært nok å redde én person, så hadde det vært verdt alt strevet. Jeg tipper at hun kanskje kan redde mange flere enn én, sier Jacobsen og får støtte i sin spådom.

ENGASJERT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen synes det er sterkt å høre om alt hennes amerikanske konkurrent har gått gjennom. Her er hun hjemme på Ris i Oslo og ser NRK-intervjuet med Jessica Diggins. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Ikke lett å stå frem i Norge

– Vi er avhengig av en åpenhetskultur. Hvis ikke får vi ikke bukt med dette problemet her, sier professor på Norges idrettshøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen.

Hun har i en årrekke kjempet for større åpenhet rundt spiseforstyrrelser i idretten og sier det er «veldig viktig» at Diggins orker å dele sin historie.

– Det er ikke lett i Norge i dag å stå frem og fortelle at du har en spiseforstyrrelse. Før vi får en mye større grad av åpenhet rundt problematikken får vi ikke forebygget slik vi ønsker. Nå er det vanskelig for utøvere å stå frem å si at de har et problem, fordi det fremdeles er så mystifisert og forbundet med noe veldig, veldig spesielt, sier Sundgot-Borgen.

Tankene kom tilbake i OL

Jessica Diggins har skrevet biografi der livet med spiseforstyrrelser blir viet vesentlig plass. Boka «Brave Enough» («Modig Nok») lanseres om to uker når verdenscupen i langrenn kommer til USA. NRK har allerede fått tilgang til boka.

Jessica Diggins Ekspandér faktaboks Født: 26.08.1991, oppvokst i Afton, Minnesota (USA).

Meritter som langrennsløper: OL-gull lagsprint (2018), VM-gull lagsprint (2013), VM-sølv 10 km (2015), VM-sølv sprint (2017), VM-rbonse lagsprint (2017). 6 seirer og totalt 26 pallplasser i verdenscupen.

Aktuell: Lanserer biografien «Brave Enough» i forbindelse med verdenscuprennet hjemme i Minnesota 17. mars.

Diggins forteller at hun så sent som under OL i Pyeongchang for to år siden kjempet mot de vonde tankene som fort kunne endt både karrieren og livet. Men det var også der hun omsider klarte å heve seg over det. Til slutt tok hun USAs første OL-gull i langrenn (på lagsprinten) i mesterskapet.

I samme OL gikk Astrid Uhrenholdt Jacobsen på det norske laget som tok gull på kvinnestafetten. Da snakket verken Diggins eller noen andre om spiseforstyrrelser utad, men nå tror Jacobsen at Diggins sin historie gjør flere klokere rundt det vanskelige temaet.

– Jeg synes hun er veldig flink til å sette ord på hvordan hun i starten begynte å få hjelp, men ikke ville ha den. Og så hva som skulle til, for hennes del, for at hun virkelig skulle motta hjelp. Nå blir hun et veldig godt eksempel på at man kan bli bra med hjelp, og at hun ikke hadde kommet ut av det på egen hånd, sier Jacobsen som blir inspirert av konkurrentens mot.

– Jeg tenker at hvis hun orker det, skal jeg også å orke og sette av energi til å kjempe for ting jeg tror på og ikke nødvendigvis bare tenke på skigåingen.

Har du spørsmål om spiseforstyrrelser, kan du kontakte organisasjonene ROS på telefon 948 17 818 og Sunn Idrett på telefon 481 54 444

Se hele intervjuet med Jessica Diggins her: