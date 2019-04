Jacobsen ber Dæhlie ta klesgrep – ønsker å vise mindre hud

NIH-professor Jorunn Sundgot Borgen slo i desember i fjor full alarm om spiseforstyrrelser i langrenn, og Borgen understreket overfor NRK at situasjonen er verre enn noen gang.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen forteller til NRK at hun med tanke på kroppsfokuset i langrenn ga landslagets klesleverandør beskjed om å levere klær som viste mindre hud.

– Jeg sa ikke at «nå må vi gjøre noe», og at «dette er krise». For det er ikke krise det vi har fått. Men noen liker noen ting bedre enn andre. Sånn vil det alltid være.

– Så har det vært adressert at man ønsker et bredere utvalg som kan passe til dem som ønsker å vise mye, og de som ønsker å vise lite, sier Jacobsen til NRK, og opplyser at hun har snakket med flere om problemstillingen.

Active Brands: – Står fullt bak utviklingen

Norges Skiforbund har nå oppfordret sine egne utøvere om å tenke seg om før de legger ut bilder av egen kropp i sosiale medier. Årsaken er at unge mennesker ikke skal tro at de må se ut som en toppidrettsutøver.

– Vi har bedt våre beste utøvere om å være bevisste på dette med tanke på at de er forbilder for yngre utøvere, sa utviklingssjef i skiforbundet, Brit Baldishol til SVT.

Markedssjef Espen Krogstad i Active Brands som eier Dæhlie-merket, bekrefter overfor NRK at langrennsstjernen har gitt beskjed om at tøyet måtte tilpasses bedre.

– Vi har jobbet med henne og andre utøvere for å utvikle kolleksjonene i den retning de ønsker på dette området, og står fullt bak denne utviklingen, opplyser Krogstad i en SMS til NRK.

TATT GREP: Bjørn Dæhlie sier de har tatt innspillet til Astrid Uhrenholdt Jacobsen på alvor. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Applauderer

Bjørn Dæhlie selv er grunnlegger, aksjonær og aktiv i selskapet som produktutvikler.

– Jeg synes dette er positivt, og klesfirmaet jobber tett med både landslaget og skijentene. Vi har kvinnelige designere som skjønner disse problemene og innspillene. Jeg applauderer at Astrid er så aktiv også i dette spørsmålet, sier Bjørn Dæhlie til NRK.

Jacobsen sier til NRK at klesleverandøren har levert alt de har fått beskjed om, og at det ikke er selve klærne som er problemet.

Hun understreker at hun ikke har oppfattet Dæhlie som en leverandør som ønsker å bidra til negativt kroppsfokus.

Alt handler til slutt om hva utøverne velger å legge ut i sosiale medier med tanke på å forebygge spiseforstyrrelser, mener hun.

LEVERANDØR: Dæhlie er landslagets klesleverandør. Her er skijentene samlet under VM i Seefeld i februar i år. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Mitt ansvar

– Det har noe å si hva du har på deg. Men det er jo den enkeltes valg eller vurdering hva du har på deg i de bildene. Skiforbundet kan drive holdningsskapende arbeid, og lære oss opp i å forstå konsekvensene av å gjøre det ene kontra det andre. Men det er til syvende og sist mitt ansvar hva jeg legger ut, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Langrennsløperen har engasjert seg i Sunn Idrett. Prosjektet har blant annet fokus på å forebygge spiseforstyrrelser.

Hun mener at problemet blir tatt på alvor.

– Folk jobber med problematikken. Noe kunne sikkert vært gjort bedre, men jeg opplever at det er en del mennesker og ressurser som er satt inn for å gjøre noe. Så handler det om å gjøre det på best mulig måte. Det er ingen som underkjenner at det er en problemstilling, og jeg har ikke noen følelse av at noen prøver å feie det under teppet, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.