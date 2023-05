– Vi har hatt turnere som har prestert bra i verdenscup tidligere, men det er ikke lenge siden det har vært stort å klare å komme til finalen. Altså være blant de åtte beste.

Det sier turnekspert Sofie Bråten.

– Dette er helt historisk for norsk turn, fortsetter hun.

EKSPERT: Sofie Bråten. Foto: Christian Thomassen / NTB

Helgens verdenscup i bulgarske Varna ble nemlig en norsk suksesshistorie.

Sofus Heggemsnes sikret tidenes første norske gull under søndagens finale, og stortalentet Sebastian Sponevik reiser hjem med sølv i bagasjen. Medaljene ble hentet i henholdsvis svingstang og hopp.

Verdenscup er de største internasjonale konkurransene utenom mesterskap. Det er der eliteturnere møtes, og Bråten legger på ingen måte skjul på hvor imponert hun er.

– I tillegg til at det var helt historisk bra på herresiden, var det en norsk kvinne som gjorde det kjempebra. Marie Nilsen Rønbeck kom til finalen i frittstående, og der ble hun nummer fem. Da nærmer hun seg virkelig medaljenivå, og det er veldig kult, sier eksperten engasjert.

– Nå får resten av verden opp øynene

Gullvinner Heggemsnes er Norges mest profilerte turner, men han har aldri før gått helt til topps i verdenscupkonkurranser. Sølvvinner Sponevik er 18 år gammel, og stevnet i Bulgaria var bare hans andre verdenscupdeltakelse.

– Det er utrolig kult å se at han nå får prøve seg mot internasjonal konkurranse. Han er jo en del yngre enn Sofus, han går fortsatt på videregående skole, men han viser likevel at han har noe i verdenscupen å gjøre, mener Bråten om Sponevik.

STORTALENT: Blir bedre kjent med Sponevik her (reportasje fra 2022) Du trenger javascript for å se video. STORTALENT: Blir bedre kjent med Sponevik her (reportasje fra 2022)

For Heggemsnes, som vant gullet med 0,1 poeng foran nestemann, er VM det neste store. Der ligger det også OL-billetter i potten.

Landslagssjef Robert Hirsch er fra seg av begeistring etter helgens prestasjoner.

– Dette er helt fantastiske resultater. En seier for Norge på den store scenen. Norges nasjonalsang ble spilt for første gang. Nå får resten av verden opp øynene for oss. Nå skjønner de hva norske turnere kan få til.

Kan påvirke dommerne

Landslagssjefen håper og tror at topprestasjonene vil være motiverende for både landslagsutøvere og juniorer, og at resultatene blir lagt merke til.

– Vi sendte dem dit for å få erfaring, og så opplever vi så enorm suksess. Dette er det beste Norge har prestert i verdenscup. Det er så fantastisk, sier en strålende fornøyd Hirsch.

SVINGSTANG: Heggemsnes er best i svingstang. Foto: Jon Super / AP

Han tror at resultatene vil kunne ha store ringvirkninger for både utøverne spesielt og norsk turn generelt.

– Det er viktig for en turner at dommerne vet navnet ditt. De prøver å være nøytrale, men det viser seg ofte at utøvere som har gjort det bra før, får godt betalt. De blir litt påvirket av sitt eget inntrykk, og derfor er slike prestasjoner viktigere enn bare resultatene isolert sett, forklarer Hirsch, som legger til at dommeres forutinntatthet var et større problem før.