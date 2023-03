Det har skjedd noe med amerikansk kvinneidrett.

I sentrum for det hele finner man 20-åringen Olivia Dunne, som driver med turn for Louisiana State University.

Hun er god, men langt fra best.

Turn er populært i USA, men langt fra mest.

Likevel er den unge kvinnen, som ble født i New Jersey i 2002, på rekordtid blitt et fenomen.

Med over ti millioner følgere på sosiale medier er hun USAs nye superstjerne.

Hun er blitt allemannseie.

– Olivia Dunne er ikke den beste turneren som finnes. Hun er heller ikke sportens mest fremtredende representant. (...) Men hun er det største som skjer i amerikansk gymnastikk akkurat nå, ordlegger The Guardian seg.

Hvordan kom vi hit?

Olivia Dunnes popularitet har skutt i været siden NIL ble innført i 2021. Foto: ALEX GOODLETT / AFP

For å forstå den nye trenden som nå setter sitt preg på amerikansk idrett kan vi skru tiden noen år tilbake.

Milliarder i spill

I 2019 var studenten Nico Collins en av de store profilene i amerikansk college-fotball.

På tribunen er det i snitt over 100.000 jublende tilskuere – og han er et av de store trekkplasterne.

Slike kamper er «big business» i USA, college-idretten omsetter for milliarder årlig og utøverne er store profiler.

Men strenge regler gjorde at verken Collins eller noen av lagkameratene kunne tjene noe på dette selv.

Dette har vært situasjonen siden NCAA, collegeidrettens egen organisasjon, ble opprettet i 1906.

NCAAs hovedprinsipp har hele tiden vært at utøverne som går på college skal klassifiseres som ubetalte amatører.

Spillere som Collins kunne derfor ikke motta lønn, og universitetene fikk ikke lov til å tilby stipender som overstiger beløpet studentene må betale for å gå på skolen.

De var med på å skaffe skolen sin enorme inntekter, men fikk ikke en krone selv.

Nico Collins sørger for touchdown foran fullstappede collegetribuner. Foto: Jamie Sabau / AFP

Så, etter 115 år med disse strenge reglene, skjedde det noe.

Flere utøvere tok rettslige skritt mot NCAA og krevde en endring. De ville ha sin del av kaka.

– Livet mitt forandret seg

Saken endte i høyesterett, og sommeren 2021 fikk de beskjeden de hadde ventet på:

Dommen slår fast at collegeutøvere for første gang får lov til å tjene penger på personlige sponsorer og individuelle avtaler.

– Dette er øyeblikket livet mitt forandret seg, sier Olivia Dunne selv til People Magazine.

Lovendringen blir omtalt som «NIL-revolusjonen» i USA, en forkortelse som står for «Name, Image, Likeness».

Dette kommer nå hyperpopulære utøvere som Olivia Dunne til gode.

Det er lett å gjette hva som skjedde da det plutselig ble greit for unge utøvere med mange følgere på sosiale medier å inngå personlige sponsoravtaler.

Gribbene omringet sporenstreks de mest populære ungdommene.

Dunne, som hatt en Instagram-konto siden hun var ti år, eller som The Guardian ordla seg; halvparten av årene hun har vært på denne kloden, hadde allerede en stor følgerbase.

Dermed kunne den unge kvinnen, som før NIL ikke hadde lov til å tjene penger på sitt eget navn og popularitet uten å møte sanksjoner fra NCAA, raskt begynne å håve inn på personlige sponsorer og store avtaler.

Tjener mest

I dag er hun den kvinnelige «NIL-utøveren» som tjener mest.

Hun er den eneste kvinnen på topp ti-listen, som ellers preges av mannlige stjerner fra i de to gigasportene basketball og amerikansk fotball.

– Menn og kvinner i collegeidretter bør ha like muligheter, men mange av NIL-pengene går kun til herreidretten. Jeg vil vise at det er mulig å gjøre det du liker, enten det er gymnastikk, musikk eller maling, og dra nytte av det og skape din egen bedrift, sier Dunne til People Magazine.

Det råder ofte kaos når Olivia Dunne skal i manesjen. Foto: ALEX GOODLETT / AFP

Andrew Petcash er en amerikansk tidligere basketspiller som nå livnærer seg som skribent om businessiden i sport.

Han følges av nesten 70.000 på Twitter og står bak Profluence Sports, som er en podkast og nyhetsbrev viet helt og holdent til det utenomsportslige som omgir profilerte utøvere.

– NIL har hatt en enorm innvirking på college-idrettens økosystem siden det ble innført i juli 2021. Det er fortsatt i startfasen, men NIL påvirker alle fasetter av amerikansk sport på en eller annen måte. Det har spesielt styrket fremveksten av «atlet-entreprenøren», sier Petcash til NRK.

«Sex selger»

Dunne er det beste eksempelet på en slik atlet-entreprenør som bruker det nye regelverket til å skape seg en karriere.

Ifølge analyseselskapet On3 Sports er hvert innlegg Dunne legger ut på sosiale medier verdt rundt 330.000 kroner.

Samme analyseselskap mener hennes kommersielle verdi er så høy at hun er et av verdens største sponsorobjekter i idretten uansett alder.

I et forsøk på å belyse den nye hverdagen etter NIL valgte storavisen New York Times å skrive en sak som raskt ble omdiskutert.

«Ny støtte til college-utøvere gjør at gammel bekymring kommer til overflaten; Sex selger», het tittelen i saken.

Denne New York Times-saken satte fyr på debatten. Foto: Faksimile New York Times

Artikkelen brukte Dunne som case, men hovedkritikken er at innføringen av NIL virker å belønne kvinnelige college-utøvere for «tiltrekning foran atletisk dyktighet».

For plutselig er det ikke de beste sportskvinnene som tjener mest penger, men de mest attraktive, spekulerer avisen.

– Det viser seg at det, for kvinnelige collegeutøvere, er mer kommersielt ettertraktet å være attraktiv enn å være best, skriver forfatter og journalist Ethan Sherwood Strauss, som har sportsindustrien som fagfelt, på sin hjemmeside.

Han legger til at lovendringen har «legalisert et marked som alltid har vært der».

– Vil bli influensere

Andrew Petcash mener på sin side at NIL har dyrket frem en ny type superstjerne i USA.

Han peker på flere fellestrekk hos de utøverne som lykkes på det nye markedet:

Alle har en kombinasjon av sportslig talent, skjønnhet og teft på sosiale medier.

– Mange mener nå at kvinnelige idrettsutøvere streber etter å bli mer som influensere i stedet for idrettsutøvere, sier Petcash til NRK.

– Men jeg synes det er sneversynt å si at kvinnelige idrettsutøvere utelukkende tjener NIL-penger på grunn av at de er attraktive. Det er lett å glemme, men Livvy Dunne er også en «all american» gymnast. Et godt utseende skader absolutt ikke, men det er mer enn bare det, legger han til.

Olivia Dunne har gjort turn til et levebrød. Foto: Cal Sport Media / SipaUSA

Men ikke alle er like begeistret.

Tara VanDerveer, en av USAs mest suksessfulle trenere i amerikanske kvinnebasket gjennom tidene og medlem av Hall of Fame, mener den nye situasjonen skader kampen for likestilling i kvinneidretten.

– Et skritt tilbake

VanDerveer advarer om at dagens teknologi, som hun mener tillater at unge utøvere kan bruke utseendet som merkevarebygger, bidrar til å opprettholde sexistiske holdninger som kvinner i idrett har jobbet lenge for å bli kvitt.

– Et skritt tilbake, slår hun fast overfor New York Times.

Tara VanDerveer advarer mot den nye trenden i amerikansk idrett. Foto: DARRYL OUMI / AFP

Det tok ikke lang tid før Dunne selv slo tilbake mot kritikken.

På TikTok la hun ut et klipp der hun kort fortalt ba kritikerne, derav VanDerveer, indirekte om å «passe munnen sin».

Og teksten hun la med klippet lød:

«Jeg tar bare skritt fremover».

New York Times-saken ble uansett starten på en større debatt i USA.

– Jeg er så lei

Paige Spiranac, modell og tidligere golfspiller som selv har tjent store penger på inntekter fra sosiale medier, rykket raskt ut og tok Dunne i forsvar.

– Jeg er så lei av at kvinner undergraver andre kvinners prestasjoner fordi det er gjort på en annen måte enn de selv ville gjort. Olivia Dunne får hat for å tjene to millioner dollar i året. Hun har bygget opp en suksessrik bedrift i 20-årsalderen samtidig som hun er college-utøver. Det er «badass», tvitret Spiranac.

Roxane Coche mener NIL-endringen har flere positive sider enn negative. Foto: Privat

Roxane Coche, som jobber på Universitetet i Florida og bruker mye tid på å forske på likestilling i idretten, følger NIL-utviklingen med argusøyne.

Hun sier til NRK at NIL-reglene har hatt dyp innvirkning på college-sporten i USA og fullstendig forandret på økonomien og markedskreftene.

– Seksualisering av idrettsutøvere, og det faktum at fokuset rettes mot feminine attributter fremfor sportslige prestasjoner, det har vært en vanlig utfordring i kvinneidrett. Vi har årevis med bevis på at dette skjer, selv om ting er blitt bedre det siste tiåret. Derfor kan jeg selvsagt relatere til det VanDerveer er bekymret for, sier Coche til NRK.

Får ekle henvendelser

Den enorme populariteten har også andre kjente skyggesider.

Dunne får stadig det hun beskriver som ekle henvendelser.

– Ja, det er noen som kontakter meg på en måte som gjør meg bekymret, sier hun til det amerikanske TV-programmet «The Today Show».

Olivia Dunne er blitt en millionbedrift på kort tid. Foto: ALEX GOODLETT / AFP

I TV-programmet forteller hun at det én gang ble så alvorlig at hennes eget universitet måtte kontakte politiet etter en «hendelse».

Men den ferske superstjernen, som ofte legger ut flørtende og lettkledde bilder og videoer i sosiale medier, svarer slik på TV-programmets spørsmål om hun selv har en del av skylden for de uønskede henvendelsene:

– Som kvinne er man ikke ansvarlig for hvordan en mann ser på deg eller objektiverer deg. Det er ikke kvinnens ansvar, slår hun fast.

– Det handler bare om å vise så mye eller lite du selv vil, sier Dunne om sin digitale tilstedeværelse.

– Upassende oppførsel

Dunne-feberen i USA er så ekstrem at det trolig er vanskelig å fatte.

Spesielt for sindige nordmenn som en sjelden gang kanskje kan strekke seg til å stå utenfor Ullevaal og rope etter Erling Braut Haaland når han går av lagbussen før en landskamp.

Ta bare det som skjedde under et turnstevne i Salt Lake City i januar som eksempel.

En hel haug av unge menn hadde møtt opp for å få et glimt av Dunne, men hun deltok ikke på grunn av skade.

Dunnes supportere er mildt sagt lidenskapelige. Foto: ALEX GOODLETT / AFP

Det stoppet ikke disse supporterne fra å synge og rope om Dunne. De holdt det gående med sanger og rop som «Vi vil ha Livvy, gi oss Livvy» mens andre gymnaster skulle konkurrere.

Dunne-fansens fremtoning fikk flere til å reagere.

– Det vi så var en oppførsel som jeg ikke syntes er passende. Det er ikke normal autografsøkende oppførsel, med engasjement for en idrettsutøver og den slags ting. Det var en pøbelfornemmelse, og det var veldig urovekkende, Jeg håper ikke dette kommer til å bli normalen, sier Dunnes trener Jay Clark til CNN.

Dunne selv så seg nødt til å rykke ut med en beskjed til sine egne supportere.

– Jeg vil alltid verdsette støtten, men hvis dere kommer på et stevne, må jeg be dere om å være respektfulle overfor de andre turnerne og turnmiljøet, vi gjør bare jobben vår, skriver hun.

I etterkant av denne hendelsen bestemte universitetet å ansette en sikkerhetsvakt til å reise med turnlaget resten av sesongen.

Armand Duplantis gikk selv på Louisiana State University. Foto: ARNAUD FINISTRE / AFP

Duplantis: – Fullstendig galskap

Den svenske høydehopper-stjernen Armand Duplantis gikk selv på samme skole i USA som den 20-årige sensasjonen.

Han lar seg fascinere av fenomenet «Livvy Dunne».

– Det er fullstendig galskap, og jeg vet det er omdiskutert i USA. Det er masse unge menn som er helt gale, sier han til Expressen.

På spørsmål om han selv opplevde noe sammenlignbart da han var del av college-idretten i statene, rister Duplantis på hodet.

– Jeg tror ingen har vært med på noen liknende. Det er derfor det har blitt en så stor greie, sier han.

– Gjør meg kvalm

Den svenske verdensrekordholderen kommer samtidig med et lite hjertesukk. Han liker dårlig hvis det utenomsportslige overskygger det sportslige for unge utøvere.

– Det er ikke så vanskelig for menn, men for kvinner er det noe helt annet. Det er tøft å være kvinnelig idrettsutøver nå. Det gjør meg kvalm at de må balansere to verdener på den måten. Egentlig tror jeg at de bare vil ha fokus på sporten, sier han til Expressen.

Olivia Dunne gir sjelden intervjuer. Heller ikke på sosiale medier deler hun mye om hvem hun egentlig er. Foto: Willy Sanjuan / AP

Roxane Coche påpeker at det fortsatt er for tidlig å felle noe dom, men sier alt av tall tilsier at innføringen av NIL faktisk har løftet kvinneidrett fordi det har gjort at kvinnelige utøvere og konkurranser får mer oppmerksomhet.

– Og med tanke på hvor ofte kvinner betales dårlig på profesjonelt nivå, at de får tilgang til sponsoravtaler mens de går på college gir trolig mange kvinnelige utøvere sjansen til å tjene godt på sporten. Så selv om det er en del skepsis fortsatt, er det ikke bare dårlige sider ved dette, sier hun til NRK.

Slik kan college-utøvere tjene penger på NIL Ekspandér faktaboks Legge ut reklame-innlegg på sosiale medier

Signere autografer eller gi personlige hilsener

Arrangere treningstimer eller treningsleire

Starte egen bedrift

Delta i reklameinnspillinger Kilde: Iconsource

– Noe jeg er stolt av

Dunne vil selv ikke vil oppgi hvor mye hun tjener i året nå, men røper at det er «syvsifret».

Og da snakker vi dollar, ikke kroner.

– Det er noe jeg er stolt av, spesielt siden jeg er en kvinne i en college-sport. Det er ikke noen profesjonelle ligaer for de fleste kvinner etter college, uttaler hun til New York Times.

The Guardian mener det som kanskje er mest ekstraordinært med Dunne-historien, er hennes evne til å dele alt og ingenting på samme tid.

Der andre idrettshelter gir ut bøker eller ofte stiller opp på dybdeintervjuer, velger 20-åringen det motsatte.

Hun gir nesten ikke intervjuer, og på sosiale medier er det omtrent umulig å bli kjent med henne eller finne ut mer om hvem hun er eller hvilke holdninger hun fronter.

Som avisen skriver:

Hun har klart å bli superkjendis, men er likevel fremmed.

Rett og slett en ny type superstjerne.

NRK har gjort et forsøk på å kontakte Olivia Dunne via hennes støtteapparat for å tilby henne å kommentere i denne saken, men har i skrivende stund ikke fått svar.