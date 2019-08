Men han får også et kraftig svar tilbake fra én regionsløper. Mer om det litt lenger ned i saken.

For Iversen mener det er stor forskjell på vanlig langrenn og rulleski-konkurranser. Og han mener det ikke nødvendigvis er en bra ting å være i for god form for tidlig.

– Det er mye snakk om at folk er i form på høsten og sommeren. Men de som er oppegående, de skjønner at rulleski og langrenn er to veldig forskjellige ting, sier landslagsløperen til NRK – og fortsetter:

– De som tror de er i god form på høsten, og ikke klarer det på vinteren, de er gode på rulleski og såpass dårlige på ski. Jeg er i god form, men ikke god på rulleski.

– Sjokkerende

Han innrømmer likevel at det er «litt pinlig» at han allerede har seilt akterut i kampen om sammenlagtseier i årets utgave av Toppidrettsveka, men velger å ikke legge for mye i det.

– Så du er forundret over at det blåses for mye opp av utøvere selv og mediene?

– Det er sjokkerende. Men det er bare å hausse opp det, men de som kan litt langrenn vet at dette sier ingenting om hva som skjer i Kuusamo i verdenscupåpningen. Du kan godt avskrive meg (etter dette), men det er veldig få her som er foran meg når vi er i Kuusamo, gjentar Iversen.

Saken fortsetter under bildet.

HAVNET BAK: Emil Iversen, her under langløpet fra Aure til Brekka på fredag morgen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Klæbo råsterk

For Iversen ble nummer 17 i langløpet torsdag kveld. Fredag morgen - i nok et langløp - rullet han over målstreken til en 23. plass.

Men fordi flere løpere – blant annet Frida Karlsson – hadde store problemer med rulleskiene, ble resultatene strøket. Iversen gikk ikke sprintkonkurransen i Aure sentrum fredag kveld. Den vant for øvrig Johannes Høsflot Klæbo etter en imponerende og smart avslutning. Dermed snek han seg rett foran Pål Trøan Aune på andreplass og Thomas Helland Larsen på tredje.

Dermed går Iversen ut langt bak sammenlagtleder Klæbo på jaktstarten i Trondheim sentrum lørdag ettermiddag.

Saken fortsetter under bildet.

SEIERSPALLEN: Johannes Høsflot Klæbo (midten) vant foran Pål Trøan Aune (venstre) og Thomas Helland Larsen (høyre). Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Får ikke til en dritt hele vinteren

Men akkurat dét legger han altså ikke så veldig mye prestisje i. Han snakker engasjert om at andre konkurrenter – ikke de som er i den internasjonale ski-eliten til vanlig, men på nivået under – «går rundt ham» på rulleski. Iversen er imidlertid snar med å påpeke at han gjør det samme tilbake når snøen faller.

I tillegg til at han mener det er stor forskjell på å gå på rulleski og gå på langrennsski, er Iversen opptatt av at det ikke nødvendigvis er så lurt å være pigg og i god form under en rulleskikonkurranse. Dersom man føler seg svært bra, kan det føre til tøffere hardøkter som igjen kan føre til at det går skeis i treningsarbeidet.

– Det er mange som er glade her, som ikke får til en dritt hele vinteren. Som ikke får til noe noensinne. Så kommer de hit og gjør det bra. Da er det lett å miste hodet. Det finnes eksempler på det. Hvis jeg hadde vært i bra form, så hadde jeg satt meg ned, tatt en pust i bakken, sett på FIS-punktene (rangeringssystem i Det internasjonale skiforbundet), sett på verdenscuppoengene, og ikke tatt noe for gitt ennå.

– For selv om det kan være godt å vise seg frem så må man vise det igjen på vinteren for å kalle seg en bra skiløper, sier Iversen.

Saken fortsetter under bildet.

KLAR TALE: Fra Jan Thomas Jenssen, her avbildet under et tak rett ved målområde ved rulleskiløypene i Aure sentrum. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Iversen får imidlertid svar tilbake. Denne gangen av en han kjenner godt, nemlig Jan Thomas Jenssen, som har bodd i Iversens hjembygd Meråker i en årrekke. Jenssen ble nummer fire i sprintkonkurransen fredag kveld og går for Team Veidekke Midt-Norge. Han har gått sterkt i både nasjonale renn og fått sjansen i verdenscup. Men han har ennå ikke slått ordentlig gjennom som senior.

Jenssen er på sin side klar på at han synes det er artig å måle seg mot de beste. Han tenker at rulleskirennene for Iversens del kanskje ikke er så viktig, all den tid han har en treningsgruppe til daglig som er verdens beste.

– Men jeg trener ikke med verdens beste. Da synes jeg det er greit å se statusen min, hvordan jeg har trent og gå med de beste for å se hvor skapet står hen. Det tror jeg er en «boost» for dem som er under.

– Og jo, det er rulleski. Men det henger en viss grad sammen likevel. Du ser jo hvem som vinner i dag. Emil Iversen... Jeg kjenner ham. Jeg har trent mye med ham. Han shower litt og skaper blest. Men at vi får vist oss frem på TV, det er gull verdt. Vi som ikke har inntekter fra forbundet, vi må smi mens jernet er varmt nå, sier Jenssen – og smiler godt.

– Iversen har feilet mye også

Han er imidlertid ikke helt uenig med Iversen i at han har et poeng om at løpere under elitenivå kan bli for ivrig etter oppturer på rulleski-konkurranser. Men Jenssen mener det handler om treningsintelligens.

– Jeg opplevde det i vinter. Jeg gjorde det bra i NM og så trente jeg som en idiot etter det. Men jeg lærte av det. Kanskje får jeg meg en smell etter Toppidrettsveka, sier Jenssen.

– Men da vet jeg det til neste år at jeg kanskje må gjøre ting annerledes. Man lærer så lenge man lever. Man feiler. Iversen har feilet mye han også, regner jeg med. Han har ikke gjort alt feilfritt, sier Jenssen og flirer litt igjen.

PS: I dameklassen var det landslagsløper Ane Appelkvist Stenseth som stakk av med sprintseieren i Aure. Hun var råsterk hele sprintdagen gjennom og henviste Anna Svendsen og Tiril Udnes Weng til andre- og tredjeplassen.