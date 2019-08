Iversen trakk seg unna og sa nei til alt etter voldsomt TV-kjør: – Jeg følte det var nok

Det har nemlig vært ganske stille rundt 27-åringen fra Meråker de siste månedene. For etter landslagssamlingen på Sognefjellet i juni, har han stort sett holdt seg for seg selv.

Iversen sier det har vært et helt bevisst trekk for hans del.

– Jeg følte det var nok

For etter å ha gått med den gule verdenscupledertrøya før jul, tatt to individuelle NM-gull på hjemmebane, deretter to VM-gull han mener var nærmest avgjørende for karrieren, fullførte Iversen sesongen på såkalt halv stang. Han var lei og sliten.

Og like etter sesongen reiste han rett til Rhodos på innspilling av Petter Northugs nye program kalt «Landskampen» som vises på TV 2 til høsten. Deretter dukket han opp på både Senkveld og programmet «Ramm, ferdig gå!», for å nevne det mest tidkrevende.

– Jeg hadde vel en 15–20 dager foran kamera på rundt 30–40 dager i april og mai. Da følte jeg at jeg hadde gjort mitt. Jeg følte det var nok. I hvert fall for en veldig god stund. Jeg har prøvd å trekke meg unna og ikke snakke med noen etter det, sier Iversen – og legger til at det kanskje er broren, som for øvrig også er manager, som har laget overskrifter de siste månedene.

Blant annet ved å si at skiløper-Iversen hadde kjøpt en leilighet usett fra nettopp Rhodos.

– Men det har i hvert fall vært nødvendig. Det var mye i april og mai. Det har vært fokus på det sportslige og noen samarbeidspartnere, men ikke så mye andre ting, sier han.

RASK: Emil Iversen, her i friskøyting i et av de lettere partiene i rulleski-løypene i Steinkjer fredag 9. august. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Kan ikke be ham flytte til fjellet

At Iversen sier dette virker nærmest som musikk i allroundtrener Eirik Myhr Nossums ører. Han påpeker som sant er, at dersom man skal bli best i verden, så er man nødt til å legge mye tid i akkurat det.

Det krever fokus, trening og restitusjon, sier Nossum, og legger til at ingenting er bedre enn hvis en utøver – som i dette tilfellet – selv kjenner på kroppen at man må si «nei» til ting.

– Emil er en person som liker å være sosial, han trives med folk. Det skal han fortsette med. Å ta ham vekk fra folk, be ham flytte inn på fjellet et sted og si at «her skal du bli og trene» – det kan du ikke. Men jeg er også glad på hans vegne. Han er ettertraktet, og så må man gjøre jobbene der det passer, sier allroundtreneren.

HOLDT STYRINGEN: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum, her i en av bakkene på skistadion i Steinkjer fredag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Preget økten

Litt sliten er Iversen der han sitter under intervjuet på Tingvolden hotell. Han har sammen med resten av allround- og sprintgutta akkurat gjennomført en tøff økt, hvor de gikk fire ganger 15 minutters intervaller i rulleskianlegget på Steinkjer Skistadion.

Iversen markerte seg hele veien. Loset på resten på ett drag. Deretter spurtet han mot Johannes Høsflot Klæbo på det aller siste intervalldraget. For ordens skyld var det nok Klæbo som var først over den hvite streken som markerte intervallslutt...

TOGET GÅR: Det gikk fort da Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Niklas Dyrhaug tok fatt på det siste intervalldraget i Steinkjer. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

«Langt foran skjema»

Ansiktet får for første gang et litt mer seriøst preg når han forteller om den sportslige statusen hans per august 2019. Iversen var ikke engang med på samling på Steinkjer i fjor. Han slet etter en kraftig forkjølelse og trøbbel med luftveiene etter en Spania-tur. Nå er det helt annerledes.

– Han har aldri vært i så bra form i juni og juli som i år, slår pappa og damelandslagstrener, Ole Morten Iversen fast.

Det er sønnen enig i. «Langt foran skjema» sammenlignet med fjoråret, hevder han.

– Men det deles ikke ut noen premier i dag, sier Iversen – og smiler.

– Jeg tar med meg at jeg hevdet meg likevel i fjor. Jeg gikk noen gode skirenn da og håper å starte på et høyere nivå i år om det er mulig å kneppe til noen hakk til. Blir det bedre til vinteren, kan det bli veldig bra.

VIKTIG STØTTESPILLER: Manager og lillebror, Mats Iversen. Her avbildet i leilighetene de to brødrene bor i, i Trondheim. Foto: Mikal Aaserud / NRK

«Slutt på kvistklipping»

En del av æren for at det går såpass bra med Emil Iversen i disse dager, tilskrives lillebror Mats Iversen. I Trondheim, nærmere bestemt Byåsen, ikke langt fra verken Didrik Tønseth eller Johannes Høsflot Klæbo, står han og snekrer sammen en ny ski-bod i den nye leiligheten der han selv og Emil bor.

Mats Iversen er fortsatt altmuligmann for storebroren, men managerrollen har blitt langt mer omfattende. «Det er slutt på kvistklipping, nå er det mer papirarbeid og ski-bod som skal fikses», sier han og smiler godt.

Han mimrer tilbake til da både han selv og Emil Iversen sist vinter åpnet opp om managerforholdet de to imellom. Mats Iversen ble ved en anledning sendt til skogs for å klippe kvister før en løpeøkt. Emil Iversen ønsket ikke å få våte kvister og blader i ansiktet mens han løp...

HUSKER DU? Emil Iversen og broren fortalte om den merkeligste historien de to imellom i utøver-manager-forholdet. Foto: Skjermdump / NRK

– Hadde ikke klart meg uten hjelp

Men nå er forholdet enda mer seriøst. Et aksjeselskap er opprettet. Emil Iversen står som eier. Det er mer penger som strømmer inn enn før og samtidig skal broren lønnes skikkelig.

– Det har vært enda ett hakk opp i år, enda mer seriøst. Det er mer jobb på meg og mindre på ham. Men jeg hjelper også sportslig. Det er nok det som betyr mest fortsatt, at jeg hjelper ham på trening, sier Mats Iversen.

– Det har endret seg, det må jeg si. Det tok litt av i vinter. Jeg har vært en del rundt før, men nå har jeg vært enda mer. Det er daglige forespørsler. Folk som spør om små og store ting. Jeg hadde ikke klart meg uten litt hjelp. Få alt til å gå opp og passe på at vi fortsatt er best på trening, sier storebror Emil.

SKIFORBUNDSPROFIL: Emil Iversen, her avbildet under landslagssamlingen i Steinkjer. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Ikke på Cristiano Ronaldo-nivå

Han smiler, nærmest flirer, når NRK forteller at Medier24 nylig publiserte en oversikt som viser at han så langt i 2019 er Norges 18. mest omtalte person. Han sier han ikke husker så mange overskrifter, men håper det meste er positivt.

– Jeg kommer på TV til høsten. Folk må ikke bli lei av meg heller. Hvis ikke, så får de si ifra, så skal jeg prøve å dempe meg litt, sier han og gliser litt igjen.

Han fleiper med at han ikke merker så mye til pengene som har strømmet inn som følge av en suksessfull sesong. Han har fortsatt sine trofaste sponsorer.

– Det har heller vært mer utgifter. Jeg må jo betale Mats mer i lønn. Jeg er ikke på Cristiano Ronaldo-nivå ennå. Jeg er en enkel kar fra bygda. Det har vært noe særlig fokus. Vi har så vi klarer oss og vel så det.

– Da prøver jeg heller å ha det fint og ikke for mye å gjøre. Det er disse årene, fra i fjor og noen frem i tid, det er toppårene i karrieren min. Da gidder jeg ikke kaste bort dem på å dra rundt og selge meg selv. Jeg får heller jobbe med det etter karrieren, sier Emil Iversen.