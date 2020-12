Iversen har nemlig bitt seg merke i spesielt ett utspill fra den italienske sprintstjernen Federico Pellegrino.

29-åringen innleder med å si til NRK at utøvere og ledere i Norges Skiforbund har stått støtt og samlet om å droppe to verdenscuphelger i Davos og Dresden, og Tour de Ski, for å prioritere helsen og minimere smitterisiko.

– Skal bare holde kjeft

Selv har Iversen uten de store bekymringene lagt bak seg en bunnsolid treningsmåned i sin nær koronafrie hjembygd Meråker i Trøndelag.

GOD STEMNING: Emil Iversen får rapportene fra brødrene Gaute (venstre) og Mats (midten) etter en skitest i anlegget Grova i Meråker i romjulen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Han «beroliger» i samme slengen dem som savner de norske utøverne i verdenscupsirkuset ved å fortelle at han selv og de norske utøverne er tilbake i januar.

– Da får de andre heller benytte muligheten til å få seg noen pallplasser. Det blir ikke så mange når vi kommer tilbake.

– Pellegrino har fått seg to seire, han skal bare skal holde kjeft og være glad for de to seirene han fikk. Det er ikke sikkert det blir noe mer etter Tour de Ski, sier Iversen.

Flypassasjer-metafor

Iversens kraftsalve kommer noen uker etter at Norge fikk kritikk fra flere hold etter å ha sagt nei til Tour de Ski. Blant dem Vegard Ulvang.

SEIRET I DRESDEN: Federico Pellgrino jubler etter å ha vunnet fristilsprinten i det siste individuelle verdenscuprennet før jul. Her sammen med russiske Gleb Retivykh, som ble nummer tre. Foto: Sebastian Kahnert / AP

Men Iversen husker åpenbart best at Pellegrino fortalte til italpress, gjengitt i Dagbladet, at risikoen for å konkurrere i for eksempel Davos i midten av desember kan være like risikofullt som å gå rulleskirenn i store hastigheter.

Deretter forsøkte italieneren – som for øvrig vant rennene i både Davos og Dresden i desember – på denne metaforen rundt Norges avgjørelse:

– Det er som å sitte på et fly i turbulens, hvor piloten hopper ut av flyet med fallskjerm sammen med idrettsutøverne på «business class», mens vi andre utøverne må bli igjen og prøve å redde flyet. Det virker på meg som en mangel på respekt, sa Pellegrino.

Iversen hevder han ikke bryr seg om at Norges Skiforbund får kritikk. Han synes imidlertid det er rart, spesielt, litt mangel på respekt ettersom 2020 har vist at det finnes idrettsutøvere som sliter med ettervirkningene av å bli smittet av viruset.

– Man skal ha respekt for hvordan folk tenker rundt det her, fordi det er en alvorlig sykdom som har preget alle dette året.

Mener konkurrentene heller bør takke Norge

Trønderen mener det å gå skirenn ikke er det viktigste lengre, men at det er lettere å fokusere på å stå godt rustet til VM i Oberstdorf i februar og mars 2021.

STERK START PÅ SESONGEN: For Emil Iversen. Her etter tredjeplassen sammenlagt under hans foreløpig eneste verdenscuphelg denne sesongen, under mini-touren i finske Ruka i slutten av november. Foto: VESA MOILANEN / AFP

– Jeg tror nok verdenscupen og Tour de Ski går sin gang, selv om vi står over. Og vi kommer tilbake i januar og skal bidra til spenning. De bør heller si takk til Espen Bjervig (Norges langrennssjef) enn å klage på ham.

– Det er bare Bolsjunov som kan være lei seg, han hadde nok slått alle oss nordmenn. Ellers går alle andre noen plasser opp på resultatlistene uten oss nordmenn. Da får de mer penger, flere pallplasser, mer heder og ære. Så er det bare å nyte det mens de kan, sier Iversen og gliser.

Vil konkurrere mot de beste

Pellegrino forbereder seg nå på Tour de Ski-starteni sveitsiske Val Müstair på fredag og har ikke besvart NRKs henvendelser etter Iversen-utspillet.

Det italienske forbundets sportssjef, Marco Selle, har imidlertid fått forelagt nordmannens mening.

– Iversen bør også respektere andre meninger. Pellegrino sa det han følte den gangen, men i bunnen ligger det en respekt for Norges avgjørelse.

– Det er synd at de norske ikke er med i Touren og vi vet det er lettere for alle å ta poeng og seire da. Men Pellegrino sa det han sa fordi han ønsker å konkurrere mot de beste utøverne i verden, sier Selle.