– Det er fullstendig utilgivelig.

Det sa Jonsson i pauseintervjuet med TV 2 midt i byderbyet mellom Lyn og Vålerenga på Ullevaal stadion lørdag kveld.

Han snakket om utvisningen av den ferske Vålerenga-spissen Mees Rijks på stillingen 1–0 til VIF snaut ti minutter før pause.

Minutter etter utvisningen utlignet Lyn til 1-1, noe som også ble sluttresultatet.

Rijks, som hadde gult kort fra før, hoppet inn i en takling mot Tobias Myhre helt nede ved hjørneflagget og ble korrekt vist det gule kortet – og dermed rødt.

– Det finnes ingen unnskyldninger. Han kommer fra siden, det skjer på kanten, det er helt utilgivelig. Det er ikke noe å diskutere, sånn må en tåle, og han setter lagkameratene i en helvetes situasjon, legger Jonsson til.

Etter kampen legger 21-åringen seg flat for det røde kortet.

– Det var smertefullt. Det er min feil, og jeg er lei meg for alle som kom på kampen, og at skuffet dere. Det er min skyld, men jeg er stolt av laget og hvordan de kjempet, sier Rijks etter kampen.

Kritiserer VIF-Jonsson: – Det er sterk kost

Ikke alle har like sans for at Vålerengas svenske sportssjef snakker rett fra levra.

Hønefoss-legende og tidligere eliteserieprofil Frode Lafton, som i 2013 fikk tildelt MOT-prisen av NISO for å bry seg om andre mennesker, har lite til overs for Jonssons offentlige kritikk av egen spiller.

– Man skal være veldig forsiktig med å slakte sånn i all offentlighet. Jeg tror ikke jeg har hatt trenere, uansett nivå, som hadde gjort det på samme måte, sier Lafton til NRK.

Da Lafton så pauseintervjuet måtte han sperre opp øynene.

– Jeg tenkte «oi, hva er det som skjer her». Alle skjønner at det var håpløst å gjøre det, men du snakker tross alt om et menneske, sier Lafton til NRK.

Han synes synd på 21-årige Mees Rijks, som kom til Vålerenga fra Utrecht så sent som i februar, som han mener nå blir gjort til en syndebukk av sin egen sportssjef.

– Det er sterk kost, særlig når han bruker ordet «utilgivelig». Hvis han tenker seg litt om, betyr det at han har spilt sin siste fotballkamp. Det er mye som er utilgivelig, men tidspunktet her er ikke riktig, sier Lafton.

– Burde ikke ha sagt det

Også Vålerenga-trener Geir Bakke mener at sportssjefen ikke burde brukt ordet utilgivelig.

– Det er kanskje et ord som blir brukt som ikke skal brukes i fotball, sånn sett, sier Bakke til NRK.

– Gikk Jonsson over streken?

– De fleste oppfatter det sånn. Han er full av lidenskap, og fotball er lidenskap. Han burde ikke ha sagt det, men dette håndterer vi helt greit.

Jonsson har forståelse for Laftons innspill.

– Ja, jeg har ikke noe problem med at han mener det. Jeg ser det er mange som mener det, det virker som at det er mange som gjør det. Jeg tåler det, og takler det. Jeg kunne ha fått ned pulsen. Men det var utilgivelig det han gjorde, det er vanskelig å komme seg unna.

– Jeg var vel i overkant ærlig

– Angrer du? spør NRK Jonsson etter kampen

– Ja, jeg kunne jo ... Jeg hadde et intervju med TV 2 sammen med Mees etter kampen, jeg har pratet med ham etter kampen også, og det er ikke noe hard feelings mellom oss over hodet.

– Jeg er ærlig. Jeg snakket med Mees etter kampen. Vi er ikke uenige, men så var vel pulsen min var litt i overkant høy. Utvisninger kan være uflaks, og det kan – som dette – være dumt. Jeg var vel i overkant ærlig, og sånn er ikke det norske samfunnet bygget opp, sier Jonsson til NRK.

– Han er bare 21 år, hadde du det i bakhodet?

– Han er 21 år og proff fotballspiller. Jeg tror han tåler dette. Det er tøft å gi bort to poeng, for han føler stor skyld. Så er den profesjonelle verden hard. Han kommer til å vokse seg sterkere.

Etter kampen sa Rijks at sportssjefen hadde rett i sine uttalelser.

– Det er sannheten, så jeg kan ikke si noe på det. Det er en del av det. Folk sier det som det er, sier han på spørsmål fra NRK.

– Ville du foretrukket å få høre det personlig, og ikke på TV?

– Han sa det til meg også, og han sa det til media. Han sa bare sannheten, så jeg er ikke sur på ham.

Genial pasning

Kampen startet med mange tøffe dueller og stillingskrig, og det tok 17 minutter før det ble skapt en stor mulighet ute på nasjonalanlegget. Da var det nettopp Rijks som fikk avsluttet fra kloss hold etter et vakkert VIF-angrep, men Lyn-keeper Alexander Pedersen vartet opp med en strålende benparade.

1–0 kom etter en nydelig stikker fra Elias Hagen. Midtbanespilleren spilte gjennom Daniel Håkans med en genial pasning, og vingen gjorde ingen feil da han rundet keeper og satte ballen i det åpne målet.

En rekke personer fra Klanen klarte ikke holde jubelen tilbake og stormet faktisk banen etter scoringen fra den finske landslagsspilleren.

Kun minutter senere ble det dramatisk igjen, men denne gang i favør Lyn da Rijks ble utvist.

Og verre skulle det bli. To minutter før pause utlignet Lyn til 1–1 da ballen falt ned hos Andreas Hellum i boksen – og spissen nølte ikke. Med en kontant volley smadret han inn utligningen for hjemmelaget.

– Det kan ikke gjøres bedre, sa TV 2s Jesper Mathisen.

Flere mål ble det ikke i Oslo lørdag kveld.

Kampen hadde historisk sus over seg. Dette var første gang Vålerenga og Lyn spilte mot hverandre i seriesammenheng siden 2009.

Og interessen var eksplosiv før kampstart. Billettene ble revet bort på rekordtid, og rammene på et fullsatt Ullevaal stadion lørdag kveld var et hovedstadsderby verdig.

Lyns neste kamp spilles førstkommende onsdag, når Tromsdalen venter borte i cupen. Vålerenga møter Oppsal til cupoppgjør på bortebane dagen etter.