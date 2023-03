Iversen avskriver seg selv fra landslaget: – Jeg må gjøre noen endringer

– Jeg kjemper det jeg er mann for og det blir en 13.-plass. Jeg prøvde alt jeg kunne. Det er selvfølgelig langt fra det jeg håper på og drømmer om. Det er skuffende, men det er nå der jeg står, sier Emil Iversen etter VMs avsluttende femmil.

Trønderen beskriver det som å sette «mamma sitt hode på egen kropp». Han vil mer enn det han får ut. Han skjønte tidlig at kroppen ikke var der den måtte være for å kjempe om medalje, selv om han etter et skibytte halvveis faktisk gikk raskest i sporet av samtlige noen kilometer. Dessverre var han hektet av medaljekampen.

– Jeg må vel på trenerjakt til våren og prøve å finne meg en ny trener. Jeg må gjøre noen endringer i hvert fall. Jeg vil heller være i veldig god form og suse rundt i Gråvann enn å reise rundt og gå verdenscup og VM. Det viktigste nå er å finne tilbake til den gode, gamle og det virker vanskeligere enn jeg skulle tro, sier Iversen.

Iversen: – Viktig å finne sin greie

Han legger ikke bare søndagens resultat til grunn når han avskriver seg selv fra en landslagsplass. For etter sesongstarten på Beitostølen, der han etter en 2.-plass meldte «Hello, I'm back» foran NRK-kamera, har prestasjonene variert.

– Det er litt rart også, for jeg kom så bra i starten av sesongen. Da var jeg der, men så snur det og så kiler man seg ned i sumpen igjen.

Sesongens beste resultater i verdenscupen kom på 20 kilometer klassisk på Lillehammer og 10 kilometer klassisk på Beitostølen, der han henholdsvis ble nummer 6 og 4. Nå håper han en ny start kan hjelpe med å finne tilbake til sitt gamle «jeg».

FORSØKTE: Emil Iversen hadde som regjerende mester på femmila friplass i Planica. Han hang med tetgruppen et stykke, men måtte etter hvert gi slipp. Nå håper han å finne tilbake til formen fra Oberstdorf-VM i 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

31-åringen mener det kan være til det beste både for landslagets og for egen del at han prøver å gå egne veier i den videre satsingen.

– Vi er forskjellig og det er viktig å finne sin greie, og jeg er nok kanskje ikke den mest typiske langrennsløperen som står og går på ski, så det er viktig å ta vare på personen. Jeg føler kanskje det er vel hardt å være på det distanselaget når man ikke er så sinnssykt maskin.

Treningshverdagen: – De er stein gal

Han beskriver hverdagen på distanselandslaget som beintøff.

– Jeg har vært på det landslaget med Martin Johnsrud Sundby og nå føles det ut som jeg er på lag med 6–7 sundbyer. De er ikke så grom i skjegget, men de er like grom på trening, sier Iversen, som tar opp armen og demonstrerer – før han fortsetter:

– De er veldig stille bortover her, men når de har joggesko og skisko på beina, så er de stein gal, så det kan bli litt seigt, dessverre.

Den 31 år gamle verdensmesteren fra Oberstdorf snakker med mye glimt i øyet, men innrømmer at han har startet sonderinger for fremtiden. Han legger ingen skyld på landslaget eller treningsopplegget. Alt er min feil, mener Iversen.

– Det jeg har gjort i år føler jeg er så innmari mye bedre enn det jeg får vist i dag, så da tror jeg kanskje vi må gjøre noen større endringer enn det jeg trodde vi måtte.

Iversen forteller at han unner Pål Golberg VM-gullet på 50-kilometeren. Han sammenligner seg selv litt med vinneren:

– Det er lettere å surfe oppå en bølge enn å svømme på ryggen nedi, som jeg har holdt på med de siste månedene. Jeg har vært på toppen av en bølge og vet hvordan det føles. Han har vært nedi bølgen og holdt på å drukne. Det svinger litt. Det som er artig med toppidrett.

Treneren: – Det er noen røffe tak

Distanselandslagstrener Eirik Myhr Nossum har knapt gjort seg ferdig med uttaket til VMs siste distanse, så han vil vente med å ta stilling til vårens landslagsuttak.

– Jeg syns inngangen til Tour de Ski er ganske bra, men derfra med litt sykdom og ikke de resultatene han skulle ønsket, så har det vært litt famling i blinde.

SJEF FOR GALNINGENE: Eirik Myhr Nossum. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er klart at det er noen røffe tak, men Emil er en av verdens beste skiløpere. Vi får ta det som handler om uttak senere, sier Nossum.

Langrennssjef Espen Bjervig henviser til at det gjenstår et par verdenscuprenn.

– Vi skal ta ut lag, så da vil det som er gjort gjennom en sesong være avgjørende. Vi vet hva som bor i Emil når det stemmer, så får vi håpe han kan finne det tilbake, sier Bjervig, som viser til Iversens raske runde etter skibytte midtveis i femmila.

– Har han gode nok resultater per i dag?

– Nei, per i dag så har ikke Emil de resultatene han hadde håpet på å ha. Han har ikke fått ut potensialet sitt, sier Bjervig.