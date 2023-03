– Det er noe jeg tenker på før start i dag. Hvis jeg har en dårlig dag, er det dritt, først og fremst for de som ikke fikk gå. Det er noe jeg kjenner på. Men det er realiteten, så får man stå i det som best man kan sjøl, sier Golberg.

Det har gått over en time siden han spurtet ned Johannes Høsflot Klæbo og ble verdensmester på femmil, og han har jobbet seg igjennom det meste av intervjusonen.

GLADE GUTTER: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og William Poromaa stakk av med femmilsmedaljene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Naturligvis er han glad. Men han blir nedstemt når han blir konfrontert med de til dels tøffe diskusjonene som har vært rundt uttak under verdensmesterskapet i Planica.

Mest støy har det vært etter at Simen Hegstad Krüger ble vraket fra femmilslaget, til tross for to individuelle gull og et stafettgull tidligere i VM. Kritikken har vært massiv, ikke minst etter at Krüger heller ikke kom inn på laget som reserve da Sjur Røthe våknet syk søndag morgen.

– «Fucker» med relasjonene

– Det er det største skandaleuttaket noen gang. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Selv vrakingen av Petter Northug til OL i 2006 var enklere å forklare enn dette. Det er rett og slett fullstendig meningsløst at en løper med tre gull på tre løp i et VM ikke blir tatt ut til å gå den siste øvelsen, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Viasats ekspertkommentator Martin Johnsrud Sundby er også blant dem som har vært kritisk, i likhet med Therese Johaug.

– Det oppleves litt som at det konkurreres i å være mest tabloid. Det er sånn det er. Så får man velge hvorvidt man tar det til seg eller krummer nakken og går videre, sier Golberg.

32-åringen legger ikke skjul på at diskusjonene påvirker.

– Vi er bare mennesker som skal stå i det her, det «fucker» litt med relasjonene oss imellom, kan gjøre, når tidligere lagkamerater og eksperter bruker så sterke ord, sier han.

Føler seg truffet

En journalist fra VG påpeker at Golberg kanskje ikke er den som hadde mest grunn til å føle seg truffet av kritikken mot femmilsuttaket. Selv ser han det annerledes.

– Jeg har ikke gått så mange gode femmiler. Hadde man bare lagt gode femmiler til grunn, så hadde ikke jeg gått. Men jeg har vel kjempa godt i de skirennene jeg har gått, sier Golberg.

– Simen (Hegstad Krüger) kunne gått klassisk på stafetten, Harald (Østberg Amundsen) kunne gått skøyting. Simen kunne gått i dag, jeg kunne blitt vraka, fastslår han.

Men Pål Golberg ble altså ikke vraka. Og ikke gjorde han et dårlig løp, heller. Tvert imot leverte han sitt livs løp, og ble verdensmester etter å ha vist Johannes Høsflot Klæbo ryggen på oppløpet.

Kvalm i tre døgn

Dermed byttet Golberg og Klæbo plass på pallen fra sprinten som innledet mesterskapet. De vant også lagsprinten sammen og gikk på det norske stafettlaget som tok gull.

– Det er helt utrolig. Det er en dag jeg har drømt om, sier Golberg til NRK etter karrierens største triumf.

– Jeg kjente det fra første runde i dag at jeg hadde kroppen, og så er fem mil langt, jeg har aldri klart å fullføre en femmil ordentlig, jeg har spist meg kvalm de siste par dagene, og det fungerer fra start til mål, konstaterer han, og utdyper strategien med å fylle karbohydratlagrene

– Allerede på stafetten var jeg kvalm. Jeg ville ikke at det skulle gjenta seg, det som skjedde i Oberstdorf for to år siden, da jeg gikk meg skikkelig tom. Jeg har vært kvalm i snart tre døgn. Det betalte seg i dag.

– Nesten flaut

NRKs ekspertkommentator Therese Johaug mener Klæbo rett og slett fikk smake sin egen medisin.

– Jeg må trekke frem en ting. Han hopper utenfor sporet og springer i Klæbo-klyv, og klarer å akselerere når han da hopper inn i sporet igjen. Klæbo mister en meter, havner i ubalanse, blir stressa og klarer ikke å følge på, påpeker hun.

Golberg mener selv han fikk betalt for oppladningen. Han hadde nemlig ingen problemer med å holde farten underveis.

– Det er nesten flaut å si det, men i dag var jeg så sterk at jeg lurte på når jeg skulle gjøre løpet mitt. Jeg blir tittende litt på Johannes, siden jeg antar at han er den tøffeste. Men jeg stolte på finishen min, jeg kunne kanskje gjort noe før og, men jeg er som aller best når jeg kan spurte når jeg er uthvilt. Det var jeg i dag omtrent.

KONGESPURT: Verken Johannes Høsflot Klæbo eller svenskene klarte å holde samme fart som Pål Golberg på oppløpet. Foto: BORUT ZIVULOVIC / Reuters

– Fortell om spurten mot Johannes?

– Jeg har en god finish. Når vi skal gå sprint, starter jeg som regel litt bak de andre når vi skal spurte, så jeg visste at hvis jeg skulle slå Johannes, så måtte jeg være før ham, og jeg var veldig sprek hele veien og gikk bare og ventet på muligheten, så det ble helt riktig, fastslår Golberg.

Samtidig innrømmer han at han fryktet Klæbo.

– Jeg venter jo bare på at han skal gå forbi meg, såpass ærlig må jeg være, men jeg hadde en kropp i dag som er helt fantastisk og ski som var enda bedre, sier den nybakte verdensmesteren.

Svenske William Poromaa ble nummer tre, og tok med det sin første internasjonale mesterskapsmedalje.

Klæbo: – Gjør så godt jeg kan

Søndagens sølv var Johannes Høsflot Klæbos femte medalje på seks løp i Planica. Trønderen står med 14 individuelle mesterskapsgull i karrieren, men gullet på et individuelt distanserenn mangler fortsatt.

– Mesterskapsgullet på distanse skal visst nok sitte langt inne. Det hadde vært lettere å bare å få det for to år siden, men sånn er det ikke. Jeg får ta med meg at jeg har ikke prestert bedre tidligere, sier Klæbo, med referanse til at han ble disket fra VM-gull på femmil i Oberstdorf for to år siden.

– Jeg er godt fornøyd, jeg, sier han likevel til NRK.

– Jeg gjør så godt jeg kan, og Pål på slutten der, det er bare et ekstra gir som jeg ikke har. Det er bare å ta av seg hatten. Det er veldig fortjent.

– Hva tenkte du på slutten?

– Jeg prøvde bare å være i posisjon og gjorde det jeg kunne. Jeg kunne kanskje vært først på oppløpet, men skal jeg være helt ærlig, tror jeg han hadde tatt det uansett, sier Klæbo, som hyller lagkameraten:

– Det er imponerende. Han har jo vært stabiliteten selv i år og vært på pallen på stort sett alt han har stilt opp på. Det at han får seg et gull her, det betyr mye.