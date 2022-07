Iuel skremt av «tilfeldig» grense: – Redd for å ryke på ein smell

– Det er noko eg frykta litt. Eg har sett at dei har rekna på det og sett på statistikken at folk har generelt ei betre reaksjonstid enn dei pleier. Mi tid er som regel ganske god, så eg var redd for at eg skulle ryke på ein smell til, seier Amalie Iuel til NRK.

Noregs håp på 400 meter hekk tok seg vidare til semifinalen med ny personleg rekord som lyder 54,70 sekund, men innrømmer at det låg i bakhovudet.

– Eg måtte skjerpe meg greitt då eg stod i blokka, seier Amalie Iuel til NRK. Då eg tjuvstarta i fjor, var det greitt å halde igjen litt no, seier Iuel.

Tek til orde for regelendring

Ho vart diskvalifisert frå semifinalen i Tokyo-OL, slik amerikanaren Devon Allen vart det i finalen på 110 meter hekk i Eugene-VM.

BLOKKER TIL BRY: Seikos startblokker er gjenstand for kritikk av utøvarane. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Allen hadde ei reaksjonstid som var hårfine 0,001 sekund raskare enn den tillatne grensa på 0,1 sekund. Medaljedraumen brast. Diskusjonen rundt tidtakingssystemet som blir levert av Seiko har rasa i VM-byen Eugene.

– Devon Allen vart rana som følgje av ein regel som er utgått på dato, ikkje av dommarane. Domarane kan ikkje vike frå regelverket sjølv om det er idiotisk og urettferdig. World Athletics må endre reglane, meiner den tidlegare storsprintaren Michael Johnson på Twitter.

Reaksjonstidene frå VM i Eugene er signifikant lågare enn dei som er registrerte i tidlegare meisterskap på sprintøvingane 100 meter, 100 meter hekk og 110 meter hekk, ifølgje nettstaden LetsRun.

– 0,1 er sette litt tilfeldig

Stavpappa Atle Guttormsen har engasjert seg i tematikken. I tillegg til å vere trenar for dei VM-klare sønene sine, Sondre og Simen, livnærer han seg som professor i økonomi.

Han er heller ikkje imponert over regelverket til World Athletics.

– 0,1 er sette litt tilfeldig. Det er ikkje noka forsking som viser at det er optimalt, snarare tvert imot så er det forsking som viser at det går an å reagere raskare. Og då blir det faktisk til at ein tek ein som ikkje har tjuvstarta viss det er mogleg, seier Atle Guttormsen til NRK.

STAVGJENG: Atle Guttormsen (frå venstre) med sønene Simen og Sondre under eit pressetreff torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er ikkje bra i det heile.

Allereie i 2009 vart det publisert forsking på reaksjonstidene på nettsidene til det internasjonale friidrettsforbundet som meinte at grensa var sett for høgt. Tilrådinga var at ho vart senka til 0,085 eller 0,080 sekund.

– Eg trur kanskje vi har byrja å lene oss litt for mykje på teknologien. Teknologi er bra, men det krev også mykje av dei som skal tolke teknologien.

Den erfarne friidrettstrenaren Pierre-Jean Vazel viser til at regelen har stått sidan 1960-talet og ikkje er basert på forsking. Han hevdar det er registrert eit betydeleg høgare tal startar raskare enn 0,0015 enn før.

Meiner VM-favoritt vart snytt

– Eg trur ikkje at på så store statistiske slump at i VM i Eugene så startar plutseleg alle, både damer og menn, raskare på 100 meter og 110 meter hekk.

– Viss du hadde samanlikna med tider med Tokyo og det er signifikant forskjell, så er det noko med målesystemet som er sett opp annleis eller kalibrert annleis, seier Guttormsen.

World Athletics har skrive ei fråsegn der dei fortel at startblokksystemet i VM i Eugene er godkjend ved Universitetet i Köln. Der blir gjennomgått alt av startutstyr i forkant av meisterskapane. WA hevdar at det ikkje er funne uregelmessigheiter under testinga.

SNYTT? Devon Allen fekk det raude kortet av dommarane. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Samtidig seier dei at dei vil sjå på regelverket etter VM.

– Det er sjølvsagt for seint. Devon Allen gjekk glipp av ein medalje på heimebane, seier Guttormsen.

– Dei har eit forklaringsproblem viss dei skal forklare kvifor alle startar betre her. Då må dei vise at dei har gjort det på alle Diamond League-stemne og at det har vore ei naturleg utvikling. Statistikk lyg sjeldan viss du kan statistikken.