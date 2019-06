Den nye rekorden hennes lyder 55,15, og den tiden gjør også at Iuel allerede har greid VM-kravet med god margin.

– Det føles veldig bra. Det er utrolig gøy å gjøre sånt så tidlig i sesongen, og få unnagjort de kravene som settes for oss i samme slengen, sier Amalie Iuel på telefon fra Polen.

Seierstiden er en forbedring på elleve hundredeler av hennes tidligere rekord, som hun satte under Bislett Games i fjor. Den nye norgesrekorden ble satt under et stevne i Gliwice i Polen søndag.

Alnes: – Visste at hun kunne

Iuel dro til Polen etter en litt skuffende konkurranse i Stockholm på torsdag. Der var det kaldt vær, vind og regn, og hun løp inn til 57,02. Den tiden gjorde at hun ikke hadde spesielt høye forventninger til stevnet i Polen, og derfor ble rekorden en svært positiv overraskelse.

– Det var greit at de to stevnene kom tett på, for det gikk ikke helt veien i Stockholm. Det var litt vanskelige forhold der. Men her fikk man retta opp litt før resten av sesongen, sier Iuel.

– Jeg traff veldig bra med forholdene i dag, og det var en fin bane. Det var egentlig litt uforventet. Men alt klaffet veldig bra, og det er ekstra gøy når man kommer fra et dårligere løp og dårligere forhold bare noen dager før.

Iuel er i Leif Olav Alnes`treningsgruppe, sammen med blant andre Karsten Warholm. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Trener Leif Olav Alnes var ikke med til Polen, men er naturligvis storfornøyd med prestasjonen.

– Helt fantastisk. Jeg visste at hun kunne gjøre det, men vi har et motto om at godt gjort er bedre enn godt sagt. Og her var det godt gjort, sier Alnes.

25-åringen har innehatt rekorden siden hun i 2016 forbedret Hilde Fredriksens notering på 56,33 fra 1981.

– Tar tid å venne seg til nye ting

Selv mener Iuel at fremgangen skyldes at hun nå har blitt vant til og får bedre utbytte av treningsregimet hun har under Alnes.

– Det har ikke vært store endringer i treningsopplegget til denne sesongen, det er mer det at det er andre året mitt i programmet og den gruppen, og det tar litt tid å venne seg til nye ting. Så jeg tror det bare er at kroppen min får bedre effekt av treningen nå, sier hun.

Iuel ble med i treningsgruppa med blant andre Karsten Warholm og Elisabeth Slettum for to sesonger siden. Før det trente hun i USA, hvor hun gikk på skole.

Slettum løp også i Polen, men hun var uheldig og falt etter å ha truffet en hekk.

Iuels tid er for øvrig den syvende beste tiden i verden i år.