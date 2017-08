Iuel innrømmer rovdrift på egen kropp: – Kan ikke angre

– Jeg tror er ganske åpenbart at hun kunne ha vært i bedre form. Nå måtte vi spille med de kortene vi hadde, sier trener Leif Olav Alnes etter at Iuel røk ut i forsøket på 400 meter hekk, med ett hundredels margin.

Det skjedde et drøyt døgn etter at 23-åringen også røk ut i forsøket på 400 meter flatt.

For andre år på rad har hun satt rekorder i første del av sesongen, for så å falle igjennom i henholdsvis OL og VM.

– Ikke bra for kroppen

Både hovedpersonen og treneren innrømmer at det henger sammen med det som har minnet om rovdrift på kroppen gjennom fire år på college i USA. Der har Iuel i tillegg til individuelle løp deltatt i stafetter og tekniske øvelser som høyde og lengde.

– Hvor mange konkurranser hadde du stått over i år hvis du hadde valgt selv?

– Over halvparten. Selv om jeg er veldig glad i å konkurrere, så er det ikke bra for kroppen. Jeg tror absolutt jeg kunne unngått et par konkurranser for å være bedre i stand nå, sier Iuel til NRK.

– Angrer du?

– Jeg vil ikke si jeg angrer, for det blir veldig fort dumt å gjøre det. Men jeg ville kanskje ha gjort om på et par ting, erkjenner Iuel.

– Hvis jeg kunne ha latt være å løpe noe, hadde jeg nok gjort det, i hvert fall noen av de mindre konkurransene. Jeg ble kastet inn i ganske mange øvelser, og det kunne jeg godt unngått for å slippe små skavanker.

HÅPER PÅ EM-OPPTUR: 1. oktober starter Amalie Iuel på oppkjøringen til det som skal bli en mesterskapsopptur i Berlin neste sommer. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Altfor stor differanse

Nå tar hun med seg den positive lærdommen fra skolegangen inn i en ny tilværelse.

– Det er en utrolig opplevelse, jeg har lært utrolig mye. Jeg har blitt sterkere fysisk og psykisk, det er veldig god mental trening. Men hvis du har planer om å konkurrere på internasjonalt nivå, så er ikke college-sesongen det optimale, sier Iuel.

Fram mot EM neste sommer skal hun være i Norge og trener under Leif Olav Alnes, sammen med VM-finalist Karsten Warholm.

– Jeg er ikke helt ferdig. Det er ganske mye å hente inn på teknikken over hekken, og så er det også altfor stor differanse mellom tidene på 400 og 400 hekk. Du skal prøve å komme ned to sekunder mellom de to tidene, og jeg har langt over tre, fastslår hun.

Persene er henholdsvis 51,81 (flatt) og 55,38 (hekk). Begge er norsk rekord. Forbedrer hun dem på rett tid i 2018, kan det bli et artig EM i Berlin.