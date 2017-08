De første fire forsøksheatene gikk på moderate tider. Det betydde at et løp opp mot personlig bestetid for Iuel ville holde til en semifinaleplass.

Det klarte derimot ikke nordmannen. Hun kom inn på en syvendeplass på tiden 56.42 og var dermed bare ett fattig hundredel fra semifinale.

– Det var ett kjipt hundredel. Jeg rotet det til på syvende og åttende hekken. Det var der det gikk galt, sier Iuel til NRK etter målgang.

Gledet seg før start

Iuel gledet seg før start og så muligheter for å komme inn blant de fire beste, og dermed kapre en semifinaleplass.

– Jeg har sett litt på tidene og det burde være mulig. Alt kan skje. Jeg må starte kjapt og finne rytmen, når man treffer første hekken bra finner man rytmen mye lettere etter det, sa Iuel til NRK da hun ankom stadion.

Stivnet på 400 meter flatt

På gårsdagens 400 meter flatt gikk Iuel tom for krefter på oppløpet og endte tilslutt på sjetteplass med sitt dårligste løp for sesongen.

– Jeg kan ikke tenke på formen min og jeg må glemme tiden i dag. Det var dårlig disponering av energien min. Jeg vet jeg kan mer og har mer inne, sa Iuel etter den noe skuffende sjetteplassen søndag.