Italiensk sensasjon i stjernefattig finale: – Ikke mange hadde kjent igjen noen av dem

Lørdag satte Elaine Thompson-Herah-Hera olympisk rekord i en stjernespekket og historisk sterk 100-meterfinale for kvinner.

Søndag vant Lamont Marcell Jacobs herrens 100-meter på 9,80. Dermed satte han europeisk rekord for tredje gang på to dager, men var likevel langt bak Usain Bolts olympiske rekord på 9,63.

Deretter fulgte Fred Kerley og Andre De Grasse med 9,84 og 9,89. Hele pallen satte dermed personlig rekord.

– De er i hvert fall på sitt beste her, konstaterer NRK-kommentator Jann Post.

– Hvem hadde tippet på Jacobs for en uke siden, spør han retorisk.

– Det er fantastisk, det er en drøm. Jeg trenger fem dager for å forstå hva som skjer, for min store drøm er å være her og løpe finale, og nå er jeg olympisk mester, sier gullvinneren selv til NRK etter bragden.

STJERNEFATTIG: Dette er startlista som ble delt ut før herrenes OL-finale på 100 meter. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Mangler en stor profil

Jann Post har imidlertid ikke vært imponert over nivået på 100 meter for herrer denne sesongen, og heller ikke i OL før finalen.

– Jeg tror ikke er det mange rundt i verden som hadde kjent igjen noen av dem som løp 100-meterfinalen her. Noen er nok kjent i sitt eget land, men utover det så er ingen av dem store idrettsprofiler, sier Post.

– Jeg tror vi snakker herresprint på det laveste nivået vi har sett på lang, lang tid. Det mangler en stor profil eller to som har et navn som klinger skikkelig og nivået er litt moderat, mener Vebjørn Rodal.

To av de tre største stjernene røk ut i semifinalen. Yohan Blake fra Jamaica er tidligere verdensmester, men med 10,14 ble han bare nummer seks i sitt heat.

KRITISERER NIVÅET: Vebjørn Rodal og Jann Post er ikke imponert over toppnivået i sprint for herrer. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Amerikanske Trayvon Bromell kom til Tokyo med årsbeste i verden og var den største favoritten, men 10 blank i semifinalen holdt ikke til avansement.

Dermed var det bare kanadiske Andre De Grasse igjen av dem som kan kalles store profiler. Kanskje sammen med tidligere 400-meterløper Fred Kerley. De skulle begge vise seg å ta medalje.

I stedet ble det både asiatisk rekord til kinesiske Bingtian Su (9,83) og europeisk rekord til Lamont Marcell Jacobs (9,84) i semifinalen. Jacobs ble senere helt sensasjonelt olympisk mester.

SJOKKSEIER: Lamont Marcell Jacobs. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Bolt-savnet

NRKs kommentatorduo mener det er naturlig at ulike øvelser og distanser varierer i nivå og popularitet.

– 100 meter lider av at Usain Bolt var så stor, en av de største i verden uansett idrett, på linje med Ronaldo og Messi i fotball så ble han kjent igjen over alt. Han leverte både på og utenfor banen, og slo alle rekorder. Sånn kommer utrolig sjelden, og da blir det et lite tomrom etterpå, sier Post.

– Jeg er helt enig, sier Yohan Blake når NRK konfronterer ham med Rodal påstand om lavt nivå.

Jamaica hadde altså ikke en eneste løper i finalen.

– Noen ganger i livet må du ha en nedtur før du kommer tilbake til toppen, og det har skjedd på herresiden, sier Blake, som påpeker at han selv sliter med en skade.

VERDENS RASKESTE MENN. Fred Kerley, Lamont Marcell Jacobs og Andre De Grasse. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

De Grasse: – Vi er alle stjerner

Bronsevinner Andre De Grasse er imidlertid ikke bekymret for nivået.

– Jeg mener vi alle er stjerner. Det gir mer spenning at man ikke vet hvem som skal vinne. Noen vil ikke se en som alltid vinner, men se hvem som kan vinne løpet. Usain Bolt var fantastisk, men jeg tenker framtiden er lys for alle av oss. Det blir morsomt de neste året, sier de Grasse til NRK.

Han bekrefter at det var en vidåpen finale, og synes det er positivt.

– Hvem som helst kunne ha vunnet. Den som gjennomførte best. Det var vel fire som satte personlig rekord, så alle løp bra. Men italieneren sjokkerte hele verden, jeg tror ikke noen tippet han skulle vinne. Jeg vet jeg var en av dem som kunne vinne, sammen med amerikanerne, men jeg er veldig stolt av ham og glad på hans vegne, sier kanadieren.

Gullvinner Jacobs peker nå på seg selv som den nye stjerna.

– Ja, ja, ja! Det er jeg. Det er fantastisk, olympisk mester på 100 meter, det er utrolig. Det er den største drømmen, sier han til NRK.

– Har kollapset

I kvinnenes finale lørdag kveld manglet det verken profiler eller sterke tider. Elaine Thompson-Herah slo den 33 år gamle olympiske rekorden til legendariske Florence Griffith Joyner med 10.61.

– Jeg liker at kvinner kommer opp, så å ta den rekorden sender et signal om at alt er mulig, sier gullvinneren.

DOMINANS: Det ble trippelt Jamaica på kvinnenes 100 meter. Elaine Thompson-Herah (midten) vant foran Shelly-Ann Fraser-Pryce (t.v.) og Shericka Jackson. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,74) tok sølvet og Shericka Jackson (10,76) sikret trippelt jamaicansk. Førstnevnte trakk frem nivået på kvinnesprint etter finalen.

– Det viser bredden vi har. Å være i en finale, hvor fire stykker løp på 10,7 i semifinalen, er virkelig bemerkelsesverdig og jeg håper at de neste par årene kvinnelige utøvere vil få ære for alltid å møte opp og levere gode tider, sier 34-åringen.

Og NRKs eksperter tror kvinnenes finale i OL vil være den som blir mest snakket om.

– Det som er litt spesielt, er at jamaicansk kvinnesprint er bedre enn noen gang og tapetserer pallen, mens de mannlige sprinterne fra Jamaica etter Usain Bolt har kollapset fullstendig. De er bortimot usynlig, påpeker Rodal.