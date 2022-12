Isfront mellom Russlands stjerner – Bolsjunov blodig forslått etter sammenstøt

– Det skjedde så fort at jeg ikke skjønner hva som skjedde, sier Ustjugov til TV-kanalen Sportivnyj.

Russerne er utestengt fra verdenscupen, og konkurrerer derfor nasjonalt denne vinteren. Der har det til tider vært hett mellom de to største stjernene.

Tirsdag holdt Ustjugov innersvingen ned fra en bakketopp, side om side med Bolsjunov. Da de skulle akselerere ut av svingen, lå begge med ansiktet begravd i snøen.

OLYMPISKE MESTERE: Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov vant gull på stafetten sammen i Beijing. Foto: Tore Meek / NTB

– Bannet til meg

– Han bannet til meg da vi gikk ned. Jeg trodde alt var i henhold til reglene, men jeg er ikke sikker, sier Ustjugov – og mener det er nødvendig å se reprisene av hendelsen for å avgjøre skyld.

Den storvokste russeren legger til:

– Jeg har passert det stedet med ganske stor klaring, men Aleksandr presset meg ut. Jeg ville ikke holde innsiden fordi det var isete.

Han får ikke medhold fra konkurrenten. Bolsjunov legger all skyld på Ustjugov:

– Alt er fint med meg, det er bare Sergej som tilsynelatende ikke kan gi slipp på situasjonen. Over toppen var jeg først, så ville Sergej forbi, men skoene mine var raskere, forklarer Bolsjunov overfor MatchTV.

Forslått

Han er synlig forslått og har flere blodige sår i ansikter mens han forteller om situasjonen.

– Jeg begynte å gli forbi på venstresiden og da kutter han over skiene mine, som gjorde at jeg falt. Jeg mistet bevisstheten i et kort øyeblikk etter å ha slått hodet ganske hardt. Det var fryktelig kjedelig.

Rennet ble vunnet av OL-bronsevinner fra sprinten, Aleksandr Terentjev.

BLODIGE SÅR: Bolsjunov var tydelig forslått etter hendelsen. Foto: Annika Byrde / NTB

Det er bare er par dager siden sist sammenstøt mellom de to stjernene, som sist vinter ble olympiske mestere sammen på stafetten.

Bolsjunov hoppet inn i sporet foran Ustjugov ikke bare én, men to og tre ganger i den klassiske sprinten. Sistnevnte ble frarøvet alt av fart og måtte ta til takke med tredjeplass.

Han svarte med å rase mot landsmannen – og ga klar beskjed til Bolsjunov etter målgang om at det var skittent spill. Juryen var enig. Seieren stod, men Bolsjunov fikk advarsel.

– Vi har ikke snakket siden søndag, og i dag sa vi bare «hallo», innrømmer Bolsjunov.