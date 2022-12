– Noe må man jo gjøre når man blir sittende alene på hytta i jula, sier Holund (33) til NRK.

Den regjerende verdensmesteren på 15-kilometer skulle etter planen ha feiret jula med samboeren og sønnen, men slik ble det ikke. Begge ble nemlig syke uka før jul, og dermed har Holund vært alene på hytta på Sjusjøen siden han kom tilbake fra andreplassen i Davos i det siste verdenscuprennet før jul.

VISTE FORM: Bare Lyn-kollega Simen Hegstad Krüger (t.h.) gikk raskere enn Hans Christer Holund i Davos helga før jul. Foto: GIAN EHRENZELLER / AP

Han kunne rett og slett ikke risikere å bli syk før Tour de Ski, som starter nyttårsaften.

Da han lille julaften skøytet i vei på en rolig langtur, var planen å gå i fem timer.

– Ikke så ekstremt

Men da han spente av seg skiene sju timer og to minutter senere, hadde han tilbakelagt 113,11 kilometer.

– Det er ikke så stor forskjell på fem og sju timer. Jeg ser ikke på det som stor risiko. Det var en fin dag for å gå på ski på, konstaterer han.

På julaften var planen å gå fem timer i klassisk. Denne gangen stoppet han klokka på fem timer og 53 minutter, etter 92,45 kilometer. Dermed hadde han gått 205,56 kilometer på to dager.

– Det er ikke så ekstremt som det høres ut, sier Holund.

Så legger han til:

– Men jeg anbefaler det ikke for unge skiløpere.

VERDENSMESTER: Hans Christer Holund har en tittel å forsvare under Ski-VM i Planica i februar. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fast fridag, fast langtur

De fleste eliteløperne i langrenn går langturer på to-tre timer. Turer opp mot fire timer er heller ikke uvanlig blant verdens beste skiløpere.

Men i 2019 begynte Holund med et eksperiment som førte til at han utviklet et mer ekstremt regime for rolig langkjøring.

– Sesongen før hadde jeg trent ekstremt mye hardt, men jeg hadde ingen framgang. Jeg vant riktig nok femmila i VM, men sesongen var så dårlig at det var så vidt jeg kvalifiserte meg for VM. På senvinteren ble det litt tilfeldig sånn at jeg gikk noen uvanlig lange turer, og jeg opplevde en veldig god effekt av det, forteller han.

Siden har rolige langturer på fem timer vært vanlig for Holund. I starten brukte han det mest gjennom sommeren og høsten, altså i sesongoppkjøringa. Etter hvert har han også tatt det med seg inn i sesongen.

– Denne vinteren har jeg en fast fridag i uka, som er mandag. Tirsdager har jeg fem timer rolig langkjøring som fast rutine, forteller han.

Les også: Landslagsløper gikk over 200 kilometer på 11 timer

Aldri gjort det før

Men 13 timer på ski fordelt på to dager, er mye selv for ham.

– Jeg har aldri gjort noe sånt midt i sesongen før, erkjenner Holund.

Når han ikke anbefaler unge skiløpere å gjøre som ham, er det fordi han mener kroppen trenger ulik trening i ulike faser av en karriere.

– Skal man bli god i utholdenhetsidrett, må man ha et høyt maksimalt oksygenopptak. Det utvikler man i ung alder, og da må man trene hardt. Skal man gå så lange turer som jeg gjør nå, vil man ikke ha det overskuddet som skal til for å gjennomføre mye hard trening med høy kvalitet, påpeker han.

Holund trente selv mye hardt som junior og i tidlige seniorår, og har et høyt maksimalt oksygenopptak som sitt farligste våpen i kampen om gullmedaljene.

– Men når du har trent seriøst i ti år og passert en viss alder, er det nesten umulig å fortsatt øke det maksimale oksygenopptaket. Nå da jeg har bikka 30, føler jeg at jeg har en mye større effekt av å trene med høyt volum. Da er det ikke mange intervalløktene jeg trenger, fastslår han.

Aukland: – Passer for svært få

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland bekrefter at Holunds mengdetrening skiller seg vesentlig fra det som er normalt blant verdenscupløperne i langrenn.

IKKE FOR ALLE: Fredrik Aukland tror ikke Holunds treningsmetoder vil bre om seg i verdenscupsirkuset. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det er ikke en oppskrift som passer for mange, jeg vil heller si den passer for svært få. Men det handlet om hva slags type du er, og Holund responderer på det, påpeker Aukland.

– Det mest spektakulære er at han gjør dette i en sesong der det er flere korte løp enn noen gang før, sier eksperten.

Verdenscupprogrammet domineres av 10- og 20-kilometere, og det er stort innslag av jaktstart og fellesstart.

– Så lange turer som Holund går, gjør at du blir seig. Det bidrar definitivt ikke til økt eksplosivitet og hurtighet, som er viktige egenskaper i moderne langrenn. Det hadde vært adskillig mindre oppsiktsvekkende hvis han hadde drevet med denne typen trening på 80-tallet, sier Aukland.

– Er det noen risiko ved å trene så lange økter?

– Det er i hvert fall viktig å være nøye med mat og restitusjon, for det er en ekstrem belastning.

Pasta på julaften

Første juledag nøyde Holund seg for øvrig med en times løpetur.

Andre juledag gikk han to og en halv time på ski med en kompis på formiddagen og løp 45 minutter rolig på kvelden, før han fikk årets første smak av tradisjonell julemat; pinnekjøtt.

– På julaften ble det pasta, forteller 33-åringen.

Tredje juledag står ei intervalløkt på planen. Så handler det om å samle overskudd inn mot Tour de Ski som starter 31. desember.