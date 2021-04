– Jeg kjenner jeg blir så frustrert.

Det sier Isabell Adolfsen til NRK om det som skjedde etter Solfrid Koandas imponerende EM–bronse i vektløfting forrige helg.

Adolfsen lar seg ofte irritere av at så fort en utøver gjør det bra i en styrkeidrett, har det en tendens til å komme påstander i sosiale medier og kommentarfelt om doping.

Da Adolfsen la merke til at dette skjedde igjen etter Koandas EM–bragd, fikk hun nok.

– Smålig og respektløst

Hun valgte da å legge ut et innlegg på Instagram for å ta et oppgjør med fordommene styrkeutøvere ofte opplever.

– Jeg reagerer på at så fort noen presterer bra i styrkeidretter, er det alltid noen som må kommentere og komme med anklager om doping. Folk har jobba dritten ut av seg for å lykkes, og da er det smålig og respektløst å komme med slike anklager uten grunnlag for det. Menneskekroppen er uten tvil i stand til å klare slike prestasjoner uten juks bare man har gode gener og jobber hardt nok, sukker hun.

PÅ TRENING: Adolfsen har personlig rekord på 97,5 kilo i benkpress. Foto: William Jobling / NRK

Adolfsen sier til NRK at dette særlig har en tendens til å dukke opp når det er jenter som gjør det bra.

– Jeg tror det handler om at sporten har et rykte som henger igjen fra gamledager, da dopingbruk trolig var mer utbredt. Men det er veldig frustrerende at folk roper «doping» så fort det er noen som blir gode på kort tid, sier hun.

– Jeg får mye støtte fra innad i miljøet om akkurat dette. Folk er ganske lei slike ytringer, legger hun til.

Hun ønsker at styrkeidrettene skal komme videre og kvitte seg med fordommene hun mener er tydelig at folk fortsatt har.

Og skal det skje, trenger de hjelp av Antidoping Norge, mener hun.

Aktiv siden 2015, aldri dopingtestet

Adolfsen roper varsku om at det er for lett å dope seg om man faktisk ønsker det.

– Jeg hadde mitt første stevne i 2015 og har vært i norgestoppen i mange år. De to siste årene har jeg vært på landslaget og jeg konkurrerer både nasjonalt og internasjonalt. Men jeg har ennå ikke avgitt én dopingprøve.

– Du har ikke tatt én eneste dopingtest?

– Nei. Det synes jeg er både rart og for dårlig. Jeg er jo blant dem det hadde vært naturlig å teste, men jeg har ennå ikke fått mulighet. Jeg ser Antidoping Norge går rundt og er synlige på stevner og slikt, men personlig har jeg aldri blitt testet, sier hun.

Isabell Adolfsen ber Antidoping Norge teste hyppigere i styrkeidrettene i Norge. Foto: Privat

Geir Holden, testansvarlig i Antidoping Norge, beskriver det som kjempebra at utøverne ønsker mer testing.

– Det viser at de ønsker en ren og rettferdig idrett. Når det gjelder styrkeløft er dette en idrett vi prioriterer, og i 2019 lå styrkeløft på femteplass over idretter vi testet mest. I 2020 på en syvendeplass. Vi fokuserer absolutt på styrkeløft, men jeg kan ikke gå i detaljer på hvorfor den og den ikke er testet, sier Holden til NRK.

– Er det en glipp av en utøver som Adolfsen ikke er testet?

Geir Holden i Antidoping Norge tar Adolfsens utspill imot med åpne armer. Foto: William Jobling / NRK

– Optimalt sett skulle vi gjerne ha testet alle mye mer, men det handler om prioriteringer og ressurser, svarer han.

Inger Blikra er president i Norges Styrkeløftforbund. Hun reagerer slik da NRK gjør henne oppmerksom på at Adolfsen, som er helt i norgestoppen, aldri er blitt dopingtestet.

– Jeg ønsker meg mer testing overalt. Det vi melder til Antidoping Norge når vi snakker med dem, og det gjør vi ganske ofte som rent særforbund, er at vi ber dem komme oftere uanmeldt på dopingtester. Vi ønsker at de skal komme på besøk til klubber der utøverne trener, og vi ber dem komme oftere uanmeldt på hjemmebesøk, sier hun til NRK.

Blikra mener det selvsagt skal fortsette å være fokus på testing under mesterskap, men tror ikke det er dette som har størst effekt for å avdekke juksemakere.

Presidenten: – Veldig overrasket

Hun vil ha flere uanmeldte tester, og hennes opplevelse er at Antidoping Norge oftere kom på uanmeldt testing tidligere enn det som er tilfellet i dag.

NORGESREKORDER: Adolfsen har flere ganger satt aldersbestemte Norgesrekorder i markløft, men savner å bli dopingtestet. Foto: Privat

– Det virker som de har trappet ned på det, men de gjør det fortsatt en del. De har en prioritert liste de følger opp, men det er ikke like mye som det var. Alle landslagsløftere må forvente å få dem på døra, sier hun.

– Blir du overrasket av å høre at Adolfsen ikke har gitt én dopingprøve siden hun ble aktiv i 2015, til tross for at hun har norgesrekorden i markløft og er tilknyttet landslaget?

– Ja, det er jeg veldig overrasket over å høre, det har jeg ikke vært borte i før.

– Hvor trygg er du på at juksemakere blir tatt i norsk styrkeløft-idrett i dag?

– Det er jeg ganske trygg på, men det var veldig overraskende å høre at det finnes en landslagsutøver som ikke har vært testet en eneste gang. Det var nytt for meg, sier hun.

Blikra legger til at hun vet at de fleste landslagsutøvere følges tett opp og testes ofte. Hun tror det aller mest effektive vi gjør er holdningsskapende arbeid.

– Visjonen vår er «vi løfter sammen og skaper rene vinnere», mens mottoet vårt er «sterk, blid og dopingfri». Det tror jeg våre løftere er stolte av. Frykten for å bli utstøtt av sine egne i styrkeløftmiljøet er vel så stor som frykten for å bli tatt og utestengt, mener hun.

Inger Blikra stusser over at Adolfsen ennå ikke er dopingtestet. Foto: NRK

– Synes synd på dem

Solfrid Koanda, som nylig tok EM–bronse, har fått med seg Adolfsens oppgjør med dopingfordommene.

Koanda kunne selv lese meldinger som «hun er garantert dopa» på sosiale medier etter EM-bronsen.

Hun mener at personer som tyr til sosiale medier for å legge ut slike meldinger mangler en grunnleggende tro på andre mennesker.

– Men jeg tenkte heller at jeg da hadde gjort noe som overrasket folk i så stor grad at en slik kommentar blir en kompliment. Men jeg synes synd på folk som skriver slike ting, sier Koanda til NRK.

EM-medaljør Solfrid Koanda stoler på systemet og tror juksemakerne blir tatt. Foto: Privat

Hun opplyser at hun har avlagt én dopingtest siden hun ble aktiv som vektløfter i mars 2020.

– Hvor trygg er du på at doping tas på alvor i idretten din i dag?

– Jeg vet selv at i Norge har vi et godt system, det blir gjort tester og de har kontroll. Det kan jeg si for meg selv og min situasjon. Jeg velger å se på konkurrentene mine som rene, og hvis noen har jukset tror jeg det fanges opp. Jeg har tillit til systemet, sier Koanda.