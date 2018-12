Innrømmer mental knekk før Magnus Carlsen sikret VM-gullet

– Det var ... huff ... Jeg var litt nervøs de siste partiene. Jeg hadde veldig mye energi i starten, men det er vanskelig å være skikkelig gire hele veien, sier Magnus Carlsen til NRK.

For et par sekunder siden avgjorde han VM i lynsjakk, og smilet brer seg utover ansiktet. Samtidig klør han seg litt i panna og gnir seg i ansiktet; dette har kostet voldsomt med krefter.

På fire timer var han gjennom ni lynsjakkpartier, og han visste at det var få rom for feiltrekk, tabber og nedturer. Han ledet etter dag én, men ble kjeppjaget av et polsk stjerneskudd gjennom hele dagen.

– Det har vært en anstrengende dag. I går var det bare gøy, men i dag har det vært anstrengende. I hvert fall i de siste fem partiene, sier pappa Henrik Carlsen til NRK.

TOK GULL: Magnus Carlsen vant gull i lynsjakk, og ble beste spiller sammenlagt. Til høyre: hurtigsjakkvinner Daniil Dubov. Til venstre: sammenlagtvinner i kvinneklassen Sarasadat Khademalsharieh. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Nervøst

Nettopp disse partiene ga et bilde på den lille nedturen for Carlsen, selv om han endte opp med VM-gullet. Han åpnet søndagen med fire strake seirer før seiersrekken ble avbrutt av remis mot Hikaru Nakamura. Dernest ble det remis mot Boris Gelfand.

Mens Carlsens maskineri var i ferd for å gå tom for bensin, hadde polske Jan-Krysztof Duda virkelig fått fart på kjerra i St. Petersburg. Liggende et halvt poeng bak, hørte Carlsen den polske motorduren brumme like bak.

Da kjørte Carlsen bånn gass, og leverte seier mot Sjakhrijar Mamedijarov. Etterpå innrømmet han at det var noe som ikke stemte helt.

– Det var veldig viktig med en seier nå. Det var godt å få en mye bedre opplevelse enn i de to foregående partiene. Det har vært litt nervøst, sa Carlsen da.

Psykologisk smell

Så smalt det i neste parti. Carlsen hadde skrudd på tenningen, og kunne ha vunnet VM med ett poeng. Nordmannen var klar, men det var ikke motstanderen, Jan Nepomnjasjtsjij, som ikke møtte opp. Han satt i pressesenteret og slappet av, og hadde glemt tiden. To minutter etter start kom han springende til brettet. Carlsen hadde tidsovertaket, men var langt utenfor komfortsonen.

– Det var en vanskelig situasjon psykologisk, og jeg taklet den ikke veldig bra, innrømmer Magnus Carlsen.

Partene ble enige om remis forholdsvis raskt, og Carlsen fikk konsentrere seg om neste parti. Der vant han – og han ble verdensmester, tross alle humpene i veien.