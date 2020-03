Innbytter ble helten – sendte Liverpool ut av mesterligaen etter ekstraomganger

Juventus-spiller har fått korona

Juventus-midtstopperen Daniele Rugani (25) har testet positivt for koronavirus. Det opplyser den italienske storklubben i en pressemelding onsdag kveld. Juventus skriver samtidig at Rugani ikke har symptomer på sykdom.



– Juventus innfører for øyeblikket alle isolasjonsprosedyrene som er lovpålagt, inkludert en kartlegging av alle som har vært i kontakt med ham, heter det i pressemeldingen.



Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av det verdensomspennende koronaviruset. På litt over to uker er det registrert 827 dødsfall i landet som følge av viruset. Rugani har spilt sju kamper for Juventus denne sesongen. Han var sist i aksjon borte mot SPAL 22. februar. (NTB)