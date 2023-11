«Du er en bløff. (...) Du er verdiløs. (...) Du er oppskrytt. Du er naiv som tror at du har betydd noe for svensk langrenn.»

Ordene er hentet fra den aller første siden i Charlotte Kallas selvbiografi «Skam den som ger sig», som kom ut tirsdag

Den som har sagt disse ordene, er det Kalla selv omtaler som «Skamrösten». Den indre stemmen. Følelsen av skam går som en rød tråd gjennom boka, fordi den også gjør det gjennom karrieren hennes.

ÅPNER OPP: I sin selvbiografi «Skam den som ger sig» avslører Charlotte Kalla mye få har visst. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det har vært utmattende. Det har vært veldig slitsomt, sier Kalla når NRK møter henne i Stockholm i forbindelse med lanseringen.

Hun har ofte lurt på hvor stemmen kommer fra.

– Det er noe jeg aldri kunne tenkt om noen andre, men likevel har jeg kunnet snakket slik til meg selv, og mye på grunn av de resultatene, at de ikke vært tilstrekkelige, sier Kalla.

22 medaljer: «Bare hatt flaks»

Hun har tre VM-gull, tre OL-gull og totalt 22 internasjonale mesterskapsmedalje. Fem flere enn Gunde Svan, og dermed desidert flest av alle svenske langrennsløpere gjennom tidene.

«Du har bare hatt flyt, du har hatt veldig mye flaks,» er den indre stemmens forklaring på den bragden.

– Innerst inne vet jeg at dette bare er dumme, slemme tanker som kommer til meg fordi jeg tviler, sier hun til NRK.

Resultatlistene er langt fra det eneste hun har skammet seg over.

Charlotte Kalla skammet seg over at hun ikke var nok til stede da foreldrene ble skilt. Hun skammet seg over at hun fikk hjerteflimmer da hun gikk sitt første skirenn med astmamedisin.

Og hun skammet seg da hun ufrivillig ble kysset på munnen under Idrottsgalan i 2008, som om hun kunne ha gjort noe med det.

Bjørgen: – Veldig trist

Fryktelig mye skammet hun seg over to brudd på meldeplikten det siste året før OL i Beijing.

Og Kalla skammet seg over å fortelle noen om skammen. Derfor regner hun med at mange blir overrasket over det som nå kommer fram.

– Ja, i og med at jeg aldri har fortalt åpent om dette, og det er veldig få personer rundt meg jeg har vært ærlig med om hva som iblant har foregått oppe i hodet mitt, bekrefter hun.

OVERRASKET: Marit Bjørgen ante ikke at Charlotte Kalla var plaget av skamfølelse. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Blant dem som ikke har visst noe, og som definitivt er overrasket, er Kallas norske konkurrent og venninne Marit Bjørgen.

– Jeg har egentlig et bilde av at hun har vært veldig trygg på seg selv og trivdes med idretten. Jeg hadde en følelse av det, så jeg må si jeg er litt sjokkert, og jeg synes det er veldig trist. Det er det, sier Bjørgen når NRK forteller henne hva Kalla har sagt og skrevet.

Noe Charlotte Kalla skammet seg ofte og mye over, var at hun ikke klarte å ta av så mye vekt som hun hadde planlagt sammen med trenerne.

I biografien avslører hun at hun, som så mange andre toppidrettsutøvere, har hatt et problematisk forhold til mat og vekt.

Fikk høre at hun var lubben

– Det er først i denne bokprosessen jeg har forstått at jeg perioder hadde relativ enerigbrist, sier hun til NRK.

«Relativ energibrist» på svensk er det som heter «RED-s» på engelsk og «relativ energimangel» på norsk. Kort og godt betyr det at kroppen ikke får den energien den trenger for å utføre jobben den blir satt til.

BEST I VERDEN: Da Charlotte Kalla henviste Marte Monrad-Hansen og Therese Johaug til sølv og bronse i junior-VM i 2007, hadde hun ingen tanke om at andre så på henne som lubben. Foto: Primoz Lovric / NTB

At kropp og vekt ble et tema som opptok Kalla, kom blant annet av en bemerkning hun fikk etter å ha blitt juniorverdensmester.

«Det er egentlig ganske utrolig at du kunne ta gull i junior-VM, du var jo ganske 'mullig'.»

Mullig kan oversettes til lubben/overvektig på norsk.

– Jeg ble veldig paff og overraska. Jeg syns det var veldig ubehagelig at jeg ikke hadde reflektert, eller oppdaget, at jeg var lubben på dette tidspunktet, sier Kalla og fortsetter:

– Det var en stemme som fikk meg til å tvile på meg selv. Om jeg virkelig hadde riktig selvbilde. Fordi jeg hadde aldri sett på meg som lubben tidligere, fortsetter hun.

Dette ble starten på en negativ spiral som fulgte OL- og verdensmesteren gjennom hele hennes idrettskarriere.

Slet med å holde vektmålet

Kalla snakker om hvordan hun i samråd med trenerne jobbet med kroppsoptimalisering, men også om hvordan hun slet med å holde vektmålet hun hadde satt seg.

Hun veide all mat hun spiste, men det hjalp ikke

Det førte til at hun i perioder trøstespiste – og igjen kjente på en skamfølelse på grunn av det.

«Jeg ville spy opp det jeg hadde spist, Jeg prøvde og prøvde. Tok i. Men det gikk ikke», sier hun i boken.

– Hva sier stemmen i hodet til deg når du ikke klarer vektmålet?

– At jeg ikke nådde fram. At jeg ikke har jobbet hardt nok. At jeg burde anstrengt meg enda mer, sier Kalla.

– Til tross for at jeg har klart å prikke inn formen. Jeg har tatt medaljer. Likevel er min opplevelse at jeg ikke nådde fram i tide. Og det har vært veldig spesielt i arbeidet med boken og prate med teamet rundt meg, som absolutt ikke har sett på det som å mislykkes. I deres virkelighet rakk jeg virkelig fram i tide.

LANGT NEDE: Under VM i Seefeld i 2019 følte Charlotte Kalla seg sjanseløs mot lettere løpertyper og vurderte å trekke seg fra stafetten. Så leverte hun en kjempeetappe for det svenske laget som tok gull. Foto: Fredrik Sandberg / NTB

Ville gjort ting annerledes

Nå innser hun at problemet sannsynligvis aldri var at hun spiste og veide for mye. Snarere tvert imot.

– Jeg tror definitivt at jeg hadde oppnådd enda bedre resultater om jeg hadde lyktes med å ha en enda mer avslappet innstilling, sier Kalla

Det samme tror Marit Bjørgen, som har sett flere idrettskvinner lide av et konstant energiunderskudd i løpet av karrieren.

– Jeg tror kanskje karrieren til Charlotte kunne ha vært enda bedre hvis hun ikke hadde vært bevisst på hvor mye hun skal ha i vekt. Når kroppen er i underskudd, får du ikke igjen for den treningen du gjør, du får ikke utvikling. Så jeg synes det er veldig leit å høre, sier Bjørgen.

Fryktet hun ikke kunne bli mor

Bortfall av menstruasjon kan være et tegn på at kroppen har et relativt energiunderskudd. I boka forteller Kalla at hun regnet med å få en normal menstruasjon da hun sluttet med p-piller i 2017.

Men tiden gikk, og de månedlige blødningene kom ikke. Etter 18 måneder ga hun opp, og begynte med prevensjon igjen – rett og slett for å øke østrogennivået i kroppen. Det var kritisk lavt, noe som svekket beintettheten.

Charlotte Kalla fryktet at hun hadde ødelagt sin mulighet til å bli mamma. I boka forteller hun om lettelsen da hun i november 2022 fant ut at hun var gravid.

Mens NRK intervjuer Charlotte Kalla, høres barnegråt fra naborommet. For drøyt tre måneder siden ble lille Alvin født.

– Jeg vet ikke hvordan det hadde vært å fortelle om dette temaet hvis jeg ikke hadde hatt Alvin. Det hadde vært betydelig mye tøffere om jeg levde i uvisshet, som nå snakker om det i håp om at flere idrettsutøveren tar energibalansen mer på alvor.