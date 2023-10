Kalla tar oppgjør med ufrivillig TV-kyss: – Opprørende og forkastelig

«Jeg ble kjempesint, men visste ikke hva jeg skulle gjøre,» sier Kalla i sin nye selvbiografi, «Skam den som ger sig».

Kommentaren handler om det som skjedde på Idrottsgalan i 2008. Kalla hadde blitt superstjerne etter at hun vant Tour de Ski som 20-åring. På den svenske idrettsgallaen ble hun og kjæresten Tiio Söderhjelm plassert på samme bord som prins Carl Philip.

Men det var noe helt annet enn bordplasseringen som skulle stjele overskriftene. For da Kalla skulle hylles, kom kveldens vert for den TV-sendte prisutdelingen, bort til Kalla.

ÅPENHJERTIG: Charlotte Kalla avslører mange hemmeligheter i sin nye selvbiografi, skrevet i samarbeid med Johan Esk. Foto: THE BOOK AFFAIR

«Plutselig dukket Peter Settman opp. Han tok meg i ansiktet, holdt fast og ga meg et kyss midt på munnen,» sier Kalla i boken.

Hun forteller at hun følte se overrumplet.

«Det jeg var med på i en direktesending foran et millionpublikum føltes opprørende og forkastelig,» sier Kalla.

– Kjempetrist

SVT har snakket med Settman om det som kommer fram i Kallas bok, som lanseres i dag.

– Det er kjempetrist at hun opplever det sånn, eller opplevde det sånn. Det var absolutt ikke meningen, sier Settman.

Han forklarer at han var i rollen som Ragge fra den svenske komiserien «Ronny och Ragge» da kysset fant sted. Han hadde lest i en avis at Kalla hadde nynnet på «Ronny och Ragge»-sangen «Kör fort som fan» da hun satte inn det avgjørende rykket i monsterbakken i Val di Fiemme.

Settmann sier at innslaget var improvisert, og at han ikke hadde en plan for hvordan han skulle avslutte. Det endte med et kyss.

– Det er viktig å understreke at jeg ikke kysser henne på munnen. Jeg kysser på min egen hand, sier han til SVT.

BOKAKTUELL: Charlotte Kalla. Foto: Maria Östlin

Ville reagert annerledes

I boken påpeker Kalla at hun følte det var forventet at hun skulle le. Så hun lo.

«I dag ville jeg ha reagert på en helt annen måte,» sier hun

Det viste hun i praksis i sommer. Etter at den spanske fotballpresidenten Luis Rubiales kysset Jennifer Hermoso mot hennes vilje etter VM-finalen, startet oppropet «Ge fan i min kropp».

19 svenske idrettskvinner sto bak. Blant dem: Charlotte Kalla.

Peter Settman sier han også ville gjort det annerledes i dag.

– Det er 15 år siden. Det høres ikke så lenge ut, men det er lenge, rent kulturelt. Jeg tror at jeg nå hadde tenkt på en annen måte når jeg hadde gjort improvisasjonen. Jeg tror jeg hadde hoppet over det. Det er ikke morsomt i dag, sier Settman til SVT.