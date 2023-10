Måper av Kallas historie: Hevdar spåkvinne spådde Johaugs dopingsak

Det avslører den svenske stjerna i sjølvbiografien sin «Skam den som ger sig,» som er skrive i samarbeid Johan Esk.

Kalla fortel at ho i juli i 2012 besøkte ei spåkvinne i Sundsvall. Ho erkjenner at ho var skeptisk, men kjende seg igjen då spåkvinna sa:

«Livsgjerninga di er å vere leiestjerne for andre kvinner. Du er sterk, men skjør».

Det siste som kom fram i samtalen, fekk likevel Kalla til å stusse:

«Vent. Eg ser ein norsk. Ho blir teken for doping. Ho er blond».

NRK har fått løyve frå forlaget The Book Affair til å sitere breitt frå boka.

OPENHJARTA: Charlotte Kalla avslører mange hemmelegheiter i den nye sjølvbiografien sin, skrive i samarbeid med Johan Esk. Foto: THE BOOK AFFAIR

«Kaos i hovudet mitt»

Kalla skriv at ho både vart overraska og forbanna, og tenkte:

«Nei, men slutt no, nordmenn dopar seg ikkje. No er du berre ein misunneleg svenske som ikkje kan sjå kor hardt dei jobbar for å komme dit dei er».

Nokre år seinare, i juni 2016, nemnde Kalla episoden for medierådgjevaren sin, Torbjörn Nordvall. Tre månader etter det igjen, fekk Kalla ein SMS frå same Nordvall. Den inneheldt ei lenkje.

«Eg klikka og såg nyheita. Therese Johaug var teken for doping. Det vart kaos i hovudet mitt,» seier Kalla i boka.

Ho ringde Nordvall. Det første han sa var: «Spåkvinna».

«Gud, så nifst. Eg tenkte akkurat det same,» svarte Kalla.

Klarsyn Ekspander/minimer faktaboks Ifølgje Wikipedia har ein som kallar seg for klarsynt ei hevda evne til å innhenta opplysningar om gjenstandar, personar, stader og hendingar i notid, fortid og framtid gjennom oppfatning utanom dei kjende sansane. Wikipedia skriv at det er ingen vitskaplege bevis for at klarsyntheit fungerer, og vitskapen forklarer klarsyn med at klarsynte gjennomfører kvalifiserte gjetingar på grunnlag av allereie tilgjengeleg informasjon.

Johaug og Bjørgen overraska

Både Therese Johaug og Marit Bjørgen får hakeslepp når NRK fortel om historia.

– Oi!, seier Johaug.

– Kva tenkjer du om det?

– Det er ganske sjukt, faktisk, seier Johaug.

Bjørgen er ikkje mindre overraska når ho høyrer utdraget frå boka.

– Nei!? Å herregud, seier Bjørgen.

– Kva tenkjer du om det?

– Eg er jo litt sånn ... Det finst meir mellom himmel og jord, tenkjer eg, og du får litt frysningar når du høyrer noko sånt. Og dette var i 2012?

– Ja, det var i 2012, så fire år før ...

– Det er jo skremmande, ein kan jo lure på om Charlotte har vore der i ettertid. Oi! Shit!

– Eg må seie at når det har skjedd, så hadde eg vore litt skeptisk til å gå tilbake og høyre om kva som skjer i framtida. Det må eg seie, seier Bjørgen.

Se hvor overrasket Johaug blir Du trenger javascript for å se video.

Taus Kalla

Kalla har aldri nemnt hendinga for Johaug.

– Eg skjønner jo at ho ikkje har sagt det. Eg er meir fascinert over at folk kan spå ting, og at det kanskje då stemmer. I 2012, og så skjer det med meg i 2016, seier Johaug.

– Er du overtruisk?

– Nja. Det er enkelte ting eg kjenner folk har sagt, som er «litt synske», som stemmer.

– Marit fekk fullstendig gåsehud då ho høyrde det?

– Ja. Eg veit jo tilfelle der vi har brukt nokre sånne spåfolk heime på garden, som har stemt.

– Kvifor?

– Fordi vi har mista ei ku, og så har vi lurt på kvar kua er på setra på sommaren. Eller bilnøklane til bestefar var borte, og så var det ei spåkone som sa at dei låg under trappa. Og vi leita under alle trappetrinn, men fann ho ikkje. Så var det fem år sidan, så fann vi nøkkelen under trappa – nede i krypkjellaren hos bestemor og bestefar, seier Johaug.

Dopingskrekk

I boka seier Kalla at det som skjedde med Johaug, var hennar største skrekk som skiløpar. Kalla innsåg kor ubeskytta ho har som skiløpar.

«Årsaka til ein dopingdom ville ikkje spele noka rolle. Eg ville vere dømd for alltid,» seier ho, og avslører at rutinane i det svenske laget vart skrive etter det som skjedde med Johaug.

Etter å ha venta i lang tid på endeleg dom, vart Johaug utestengd i 18 månader for å ha fått i seg eit anabolt steroid via ein leppekrem. Ho gjekk glipp av både eit VM og eit OL.